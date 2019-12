Preparación de ricos tamales hondureños en Navidad

San Pedro Sula, Honduras.

Uno de los tradicionales y preferidos platillos para degustar en temporada navideña entre los hondureños, son los sabrosos tamales. Algunos prefieren consumirlo en cualquier temporada del año por la sencilla razón de que son ¡exquisitos!

Josefina Rivera, encargada del negocio Tamales y Montucas "La Quinta", nos muestra el proceso de elaboración.



Ingredientes y preparación

- Se cocina el maíz original, se manda al molino y una vez obteniendo la masa, se le agrega agua para mezclar bien. Luego se condimenta la masa con ingredientes como cebolla, chile dulce y ajo. Algunas personas prefieren comprar ya hecha la harina de maíz.

- Al cocinar la masa hágalo con preferencia con manteca de cerdo derretida y condimente con sal al gusto y especias para darle más sabor. Cueza todo y deje la masa un poco durita.

- Por aparte se prepara un ajiaco (recado) que lleva todos los sabores del culantrillo, chile dulce, pasta de tomate, cebolla, apio, ajo, sal y pimienta al gusto. Se cocina todo para luego colocarlo en la masa blanca del tamal. Esta mezcla servirá para rellenar el tamal.

- La masa para que esté en su toque sabroso, debe invertir una hora como mínimo de cocción. Y se debe estar moviendo constantemente.

- Una vez todo listo se empieza a armar el tamal en hojas de plátano frescas.

- Se le agrega pedazos de costillas de cerdo (puede ser de pollo también, de acuerdo a su preferencia).

- Aceitunas rellenas

- Pasas de uva

- Chicharos

- Puede incluir hojas de laurel y albahaca si lo desea.

- Papas grandes crudas cortadas en trocitos.

- Arroz cocido, en cantidades que usted desee.

Otros tips

La carne. Se debe cortar en pedazos y condimentarla con una parte de cebolla, chile dulce, ajo, todo molido. Condimentar también con sal y pimienta, cominos y chile picante, si desea. Después cocine hasta que la carne quede suave.

Envolver. Hierva las hojas de plátano hasta que tengan un color negruzco. Después quite las venas a las hojas y córtelas en cuadros, pero en caso de que se rajen o rompan cuando esté envolviendo el tamal, utilice otra hoja encima. Si no encuentra hojas de plátano, use papel aluminio.

Preparación del tamal. En el centro de la hoja ponga una cucharada grande de masa, del tamaño que usted guste. Haga un hueco, ponga el ajiaco (recado), un trozo de cerdo, pasas, aceitunas, arroz y papa. Luego envuelva los tamales. Como tips, el relleno puede variar según sus ingredientes favoritos.

Cocción. En el fondo de la olla se puede poner una tapadera o un plato de barro o cerámica. Luego hay que colocar bastantes hojas y ubicar los tamales por capas. Cubra con agua, no mucha, ya que debe cocinarse al vapor. Listo! Mira el video.