Sale caro: hasta L80,000 puede costar solo el trámite legal de un divorcio en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

"Por el poder que me confiere la ley, ahora los declaro marido y mujer", menciona normalmente un notario que recién oficia una boda en cualquier parte del mundo, pero esta unión matrimonial puede romperse con facilidad por diferentes motivos.

Si el costo promedio del trámite de una boda es alto, divorciarse lo es aún más, de acuerdo con el arancel del profesional del Derecho en Honduras, a nivel contencioso una persona puede gastar desde 35,000 lempiras hasta 80,000 lempiras (unos 3,225 dólares), dependiendo la cuantía, valor o estimación total de su entorno.

Mientras que si un divorcio se realiza a través de una notariado privado, se puede gastar alrededor de 31,000 lempiras (unos 1,250 dólares), según los aranceles estipulados para el abogado y el notario, quienes llevan a cabo el proceso de disolución.

Dato En 2018, Cortés fue el departamento de Honduras que más registró procesos de divorcios, siendo 1,418 resoluciones.

El artículo 18 de asuntos de jurisdicción voluntaria en sede notarial, indica que en divorcio por mutuo consentimiento se le paga 16,000 lempiras al notario y 15,000 a un profesional del Derecho si no hay bienes en común, caso contrario, se cobrará también lo correspondiente a la partición de los mismos.

En tanto, el artículo 60 de procesos contenciosos señala que en divorcios de este tipo se cobrará como honorarios mínimos la cantidad de 30,000 lempiras, más las tarifas por los bienes que estén en disputa; es decir: se cobra un 5% hasta un valor de L100,000, un 3% de L100,000 a L500,000 (entre 4,000 y 20,000 dólares), un 2% de L500,000 a 5,000,000 (200,00 dólares), y un 1% sobre el exceso de L5,000,000 millones.

Información a la que accedió LA PRENSA muestra que del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, en San Pedro Sula hubo 1,257 matrimonios y 702 divorcios, Mientras que en Tegucigalpa, del 1 de enero al 8 de diciembre de 2019 se presentaron 1,452 matrimonios y 1,009 divorcios.

¿Cuál es el papel de un notario y cómo funciona el proceso de una boda y un divorcio?

Las personas que deseen contraer nupcias tienen dos opciones, a través de la Alcaldía de su municipio o mediante un notario, la diferencia es que una es prácticamente gratis y la otra no, además de la privacidad en torno a la celebración.

Los notarios solo están facultados a tramitar un divorcio por mutuo consentimiento, pero después de haber cumplido dos años como lo demanda la ley, caso contrario deben esperar.

6,698 demandas de divorcio ingresaron en 2018 a nivel nacional, de estas 5,760 llegaron a resolución. Fueron 3,548 separaciones por lo contencioso y 3,150 por mutuo acuerdo, según datos del RNP ingresaron en 2018 a nivel nacional, de estas 5,760 llegaron a resolución. Fueron 3,548 separaciones por lo contencioso y 3,150 por mutuo acuerdo, según datos del RNP

La ley permite atender estos asuntos a los notarios para descargar los tribunales de la República, ya que los Juzgados de Familia pasan llenos de procesos.

Para divorciarse tanto a nivel contencioso como por mutuo consentimiento existen parámetros similiares y pocas diferencias, las dos personas deben presentar una solicitud que indique que desean disolver su matrimonio, así como otorgar poder de representación a un abogado, luego el notario revisa que se cumplan todos los requisitos establecidos por la ley.

Si hay hijos y bienes en común, el notario gestiona un acuerdo regulador que obliga a los padres o actores principales a ponerse de acuerdo en alimentación, patria potestad, visitas, salud, educación y vestuario.

En una de las etapas del proceso el notario espera la opinión del Ministerio Público (MP) para realizar una primera audiencia que es cuando les dice a la pareja de las consecuencias del divorcio y en la segunda audiencia se ratifica el deseo de continuar, ya una vez eso, se da una resolución que los divide legalmente.

Miguel Ruíz, notario de San Pedro Sula

"Si en un matrimonio no hay hijos ni bienes el proceso de divorcio puede demorar solo cinco días hábiles, caso contrario, puede tardar hasta un mes, ya que el Registro Nacional de las Personas exige que previo a la inscripción de la resolución del notario, el documento vaya a Tegucigalpa para una calificación registral, luego regresa a San Pedro Sula con un mandamiento que permite inscribir la determinación en el registro civil municipal", dijo a LA PRENSA, Miguel Ruíz, conocido notario de la zona norte.

"Es muy común ver que las parejas hacen recepciones pomposas para sus bodas, pero los divorcios son onerosos y por la parte contenciosa aún más, porque hay que someter el juicio a pruebas y no brindar información sumaria como con el notario, el proceso puede tardar hasta un año y medio", apuntó Ruíz.

¿Qué sucede si una pareja inicia el proceso de divorcio por mutuo consentimiento y después se generan desacuerdos?

En ese momento el notario remite las diligencias a los juzgados para que lo definan mediante lo contencioso.

Norman Aguilar, encargado de comunicaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) en San Pedro Sula, comentó que les ha tocado que atender casos de parejas que se casaron hace 20 o 30 años y nunca quedó inscrito el matrimonio, lo que los obliga a buscar al notario que los casó, pero si ya falleció, tienen que demostrar su vínculo mediante actas y fotografías.

"Algo que es importante es el cruce de la información, por ejemplo, si alguien es originario de Santa Bábara, pero se casó en San Pedro Sula y nunca hubo un intercambio de información, tienen problemas al realizar algunas gestiones porque en un lugar aparecen casados y en otro no, aquí hay una mora fuerte de eso", informó Aguilar.

También se dio a conocer que este tipo de casos se presentan sobre todo en puntos como Villanueva, Choloma y San Pedro Sula, ya que habitan personas de muchos lugares del país. Los documentos de inscripción en el RNP o de constancias de parentesco pueden demorar entre tres o cuatro días, pero es importante que las parejas lo hagan con anticipación para evitar prisas.

- Testimonios y opiniones-

"Estoy por cumplir 15 años de feliz matrimonio, me casé un 14 de febrero haciendo honor al Día del Amor y la Amistad. Hasta la fecha puedo decir que mi matrimonio es fuerte, lleno de armonía, felicidad, paz y siempre guiados bajo la voluntad de Dios", indicó la porteña Patricia Suárez, esposa de Cristóbal Licona.

"No ha sido fácil, durante todo este tiempo hemos aprendido a comprendernos uno del otro, a vivir con las diferencias, mantener siempre la comunicación, la fidelidad tanto emocional como sexual, el respeto mutuo y cultivar el perdón, creo que todo esto forma parte de las claves que han permitido tener éxito en nuestro matrimonio", agregó.

En tanto, Patricia Torres, nacida en San Pedro Sula, aún recuerda gritos, golpes e insultos que sufrió durante sus 13 años de casada, ciclo que que terminó en 2013 a través de un divorcio por mutuo consentimiento.

"Todo empezó normal, al inicio todo era amor, pero después se dieron problemas, ya para mí era insostenible la relación, había muchos celos, inseguridades, falta de responsabilidad, soporté muchos años de maltrato verbal y acoso", mencionó la joven.

"Cuando me gradué de la universidad comencé a trabajar en una empresa importante de la ciudad, ya ganaba més dindero que mi entonces esposo, me asignaron vehículo y una casa, eso ya no le gustó a él y explotó. Sé que uno no se casa para divorciarse, pero cuando ya no se puede sostener un hogar y se ha luchado por ello, es mejor separarse porque afecta en todo sentido", relató Patricia.

Según Magdalena Turcios, psicóloga clínica del hospital Mario Catarino Rivas, es poco el porcentaje de la población que acude a ayuda, aunque saben que lo necesitan no asisten por cultura o machismo. "De todos los casos, en el 80% son las esposas quienes se acercan a un especialista para orientación, yo por ejemplo recibo una seis parejas al mes", acotó.

"Los problemas entre parejas es normalmente por falta de comunicación, por desacuerdos que vienen desde los noviazgos, mujeres que son sumisas y que no tienen la capacidad de expresar las situaciones de conflicto, he allí cuando se acumula todo y explota, pero si ambos adquieren responsabilidad lograrán mantenerse estables y desaparecerán las discrepancias", argumentó Turcios.

Motivos que ocasionan un divorcio

-Maltrato físico o psicológico -Situación económica -Celos -Infidelidad -En casos esporádicos por diferencias políticas, porque no se ponen de acuerdo para ver televisión, ya que al hombre le gusta mucho mirar fútbol y a la mujer las telenovelas.

Cuando se dan conflictos entre parejas, la especlista primero realiza entrevistas de forma individual y luego una serie de evaluaciones o terapias que pueden durar hasta un año.

Turcios atribuyó la mayoría de divorcios a la falta de comunicación, empatía con la pareja, percepciones negativas y comportamientos irracionales, por ello sugirió buscar ayuda psicológica, un adulto mayor o alguien espiritual.

Para el pastor sampedrano Amílcar Martínez, el tema del divorcio es una de las áreas más controversiales en la vida de iglesia, "no hay duda de que la Biblia tiene directrices claras sobre esto, nos da pautas con las cuales nos tenemos que conducir y dejar que Dios haga el resto, comenzando por lo más claro que está en la Biblia: Dios ordenó la unión de una mujer y un hombre, por un lado para el desarrollo de la creación, pero también como un símbolo de la unión de Cristo con su iglesia".