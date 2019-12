Diego Vázquez arremete contra Salomón Nazar: "Te vendiste al Olimpia, cagón de mie..."

Comayagua, Honduras.

Muy molesto terminó Diego Vázquez tras finalizar el partido ante la UPN en Comayagua. En el pitazo final, el entrenador argentino del Motagua se fue a buscar al técnico de los Lobos, Salomón Nazar, y le gritó "son unos vendidos, vinieron a perder tiempo aquí, vendidos" y entró bastante caliente al vestuario.

"Son unos cagones, vendidos, cagones de mie..., cagón, te vendiste al Olimpia, cagón de mie...", le seguió diciendo Diego Vázquez a Salomon Názar.

"Están perdiendo tiempo y van perdiendo 3-0, hermano, cómo vas a hacer tiempo si vas perdiendo 3-0, si tenían que ganar, ahí esta la clara seña que se vendieron", agregó Vázquez mientras se retiraba a los camerinos.

CONFERENCIA DE PRENSA

Ya en la comparecencia ante los medios de comunicación el técnico argentino volvió a enfatizar en esta postura de los Lobos de la UPN, quienes, según Diego, en muchos lapsos del partido perdieron tiempo.

"Primero orgulloso de los jugadores, de lo que dejaron en la cancha. Me gustaría preguntarle a la gente de la UPN por qué hacían tiempo, Mendoza desde el primer minuto haciendo tiempo cuando tenían que ganar el partido. Preguntarle al técnico de ellos y jugadores por qué hacían tiempo. El partido anterior lo regalaron y hoy perdieron tiempo, un equipo que tiene que ganar y que tiene posibilidades llega y empieza a perder tiempo, totalmente sinvergüenzas la verdad, lamentable el episodio de hoy", disparó.

Diego Vázquez se fue en busca de Salomón Nazar al final del partido y le gritó fuertes insultos. Foto Marvin Salgado

Y agregó: "Es obvio lo que pasó el miércoles y lo que pasó hoy. Upnfm volvió a confirmar lo que hizo el miércoles, lo confirmó con creces. Obviamente quería favorecer a otro equipo, totalmente lo que dije porque no entiendo por qué hicieron tiempo. Názar mandó un equipo a perder tiempo".

CRUCE CON UNA PERIODISTA

Vázquez tuvo un cruce de palabras con la periodista Tanya Rodríguez de Televicentro, canal que transmitió el juego, y le esbozó: "No aparto nada, un equipo que pierde 2-0 pierde tiempo. ¿Me estás cargando? Tenían que ganar, no hablo más con vos. Hacé preguntas bien, no para un canal".

Diego Vázquez también lanzó fuertes declaraciones en la conferencia de prensa. Foto Marvin Salgado

Asimismo le mandó un mensaje muy claro a Salomón Názar y se preguntó si quería favorecer a Olimpia: "Le pregunté a Názar por qué perdía tiempo si tenían que ganar, irrisorio. ¿Quería favorecer a Olimpia? Una vergüenza lo de hoy, la pentagonal quedó manchada con el partido del miércoles y lo que sucedió hoy"

Acerca de la Copa 31 de Olimpia, terminó diciendo: "Las vueltas las ganó bien, con alguna incidencia arbitral a favor de ellos, pero la pentagonal totalmente manchada. La Liga la manda la gente que es del rival y hacen lo que quieren, cambiaron el formato... Le mandamos amor a todos".