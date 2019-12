Buscan evitar alzas a productos de la temporada

Tegucigalpa



La elaboración de los tradicionales tamales hace que incremente la demanda de productos como las carnes de cerdo y pollo, las hojas de plátano y el maíz.



Con el fin de que la alta demanda durante la temporada navideña no sea motivo para que los usureros se aprovechen, las autoridades ya tienen en la mira estos negocios.



Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) realizan operativos en mercados, ferias de agricultores y supermercados para garantizar que sean comercializados a un precio justo y razonable.



Mario Castejón, titular de la Dirección General de Protección al Consumidor (DGPC), dijo que, según diálogos previos con los ejecutivos de distribuidores y empresas cárnicas, hay suficiente inventario, por lo que no hay motivos para reportar alza a los precios, sobre todo en las carnes de cerdo, res, pollo y huevos.



Castejón reconoció que no se pueden evitar al cien por ciento las alzas a los precios, pero sí se busca mantener estabilidad en los costos y evitar la especulación al menos en los programas de Gobierno como las Ahorro Ferias El Lempirita.



“Empezamos operativos con el Ministerio Público y donde se especuló con precios de huevos y frijol rojo se les imputó, no presentaron las facturas, era pura especulación y se controló”, afirmó Castejón.