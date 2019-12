Juan Orlando Hernández propone alianza entre Honduras, EEUU e Israel

Tegucigalpa, Honduras.



El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, propuso este domingo en la cumbre anual del Consejo Americano-Israelí (AIC) crear una alianza entre su país, Estados Unidos e Israel para generar inversiones y desarrollo en las tres naciones.



“Hemos planteado que esta alianza debe de estar compuesta por Estados Unidos, Honduras e Israel para desarrollar las naciones”, dijo Hernández en su discurso en la conferencia, que se celebra en un hotel de Hollywood (Florida), según la Presidencia hondureña.



Además, subrayó que el Consejo Americano-Israelí "es clave para los pasos que estamos dando en esta alianza cercana con Israel, que, como lo he dicho hoy, lo diré mañana y siempre, es buena para ambas naciones”.



El gobernante hondureño indicó que la alianza debe "sentirla el pueblo hondureño y el pueblo israelí" y debe "trascender más allá de los gobiernos", por lo que se requiere una "relación cultural fuerte, de inversión fuerte, y ellos son muy buenos en el tema de agricultura y tecnología e innovación también”.

El presidente Juan Orlando Hernández junto a su esposa durante la gira.

Agregó que su Gobierno pretende enviar a hondureños a estudiar a Israel con apoyo de inversionistas de Estados Unidos y otros países de América Latina.



“Lo que es bueno hoy, mañana y después de que sea presidente y cambien los gobiernos de Israel, es clave y para eso debemos de afianzar raíces, y eso pasa por inversiones, el tema cultural, educativo y transferencia de tecnología, entre otros aspectos”, enfatizó.

INVERSIONES

Hernández indicó que inversionistas israelí han visitado Honduras para "explorar oportunidades para desarrollar" el turismo del país centroamericano.

Expuso a los empresarios del AIC las oportunidades de trasladar turistas e inversionistas de Israel y de Estados Unidos a Honduras por la "conectividad" que ofrece su país.



Además, presentó las "enormes ventajas" que ofrece Honduras al ser un país de tránsito para mercaderías, por lo que cree que la comunidad judía puede aprovechar "la conectividad aérea vía España y Estados Unidos".



Honduras e Israel "son pueblos hermanos", subrayó el presidente Hernández, quien dijo que procurará que durante su Administración se "incrementen esos lazos de cooperación y comercio".



EMBAJADA DE ISRAEL EN HONDURAS Destacó que su país inauguró en septiembre pasado una oficina comercia diplomática en Jerusalén, con el fin de aumentar las inversiones de la comunidad israelí en Honduras, como un primer paso para trasladar su Embajada de Telv Aviv a la Ciudad Santa.



No obstante, Hernández manifestó su deseo de que Israel abra una embajada en Tegucigalpa en los próximos días como parte de los acuerdos entre ambas naciones.



“Nosotros ya dimos el primer paso para abrir nuestra Oficina de Cooperación e Inversiones en Jerusalén, ahora viene la apertura de la Oficina de Negocios y Cultural de Israel en Tegucigalpa. Ese es el plan y después de eso pasamos al segundo paso”, explicó.



Agregó que la apertura de la oficina israelí en Honduras “depende de ellos", pero matizó que espera que se concrete en los próximos días.



“Ya otros países de América Latina están llegando a Israel y están hablando también de instalar sus oficinas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, la está abriendo, tal vez no es diplomática al igual que Honduras, pero es de negocios en Jerusalén”, señaló.



Israel no cuenta actualmente con representación oficial en el país centroamericano, siendo su embajador en Guatemala quien se encarga de las relaciones diplomáticas con Honduras. EFE