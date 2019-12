"Estoy feliz de ser una noticia positiva para mi país", Danelya Romero

San Pedro Sula, Honduras

Emocionada y abrumada se encuentra Danelya Romero (24), la primera mujer graduada de la carrera de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), luego de que se diera a conocer esta noticia que ha llenado de orgullo a los hondureños.

La joven también recibió el título de Ingeniera Eléctrica, ya que cursó ambas carreras y se graduó con honores. "Tengo saturado mi bandeja de mensajes en Facebook ya que muchas personas me han escrito para felicitarme. Realmente me siento muy feliz porque este reto personal se convirtió en una alegría para mi país", dijo Romero.

Sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo también la han felicitado por haber culminado sus estudios luego de seis años de disciplina y arduo sacrifio.

"Para mi sorpresa muchos de los que me han escrito me dicen que también les interesa estudiar esta carrera, pero que pensaban que no existía en nuestro país", expresó la joven capitalina.

Dos años antes de graduarse de la universidad también estudió inglés.

Danelya, quien actualmente labora como ingeniero de proyecto microonda, busca animar a todos aquellos jóvenes a que se avoquen a la Unah si desean estudiar esta carrera.

Su familia llegó a apoyarla con pancartas el día de su graduación.

Sus padres son los más orgullosos

David Romero e Iris Elvir son los papás de Danelya y afirman estar sumamente orgullosos ya que desde muy pequeña ha demostrado ser muy responsable y dedicada en sus estudios.

"Cuando nos dijo que quería estudiar las dos carreras nos preocupamos, pero jamás dudamos de que lo lograría así que la apoyamos en todo lo que pudimos", dijo don David.

Los padres de Danelya afirman que siempre ha sido una estudiante muy disciplinada.

Tanto en la escuela como en el colegio esta capitalina siempre se ha destacado con excelentes notas, así lo comentó su mamá. "Danelya solo nos ha regalado orgullo y alegría nunca la hemos presionado para que estudie, al contrario hemos tenido que pedirle que se relaje", dijo doña Iris

Para finalizar esta familia hizo un llamado al gobierno y a la empresa privada para que ofrezcan más oportunidades laborales a los jóvenes pues afirman que en Honduras hay mucho talento como el de su hija quien también necesita un empleo permanente ya que donde labora actualmente solamente tiene un contrato temporal.

Danelya es amante de la lectura, los videojuegos, el ajedrez y los viajes.