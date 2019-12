La Burrita Loca: Restaurante deleita a los sampedranos con sabor de las burritas

San Pedro Sula, Honduras.

El joven sampedrano Fernando Gutiérrez y su hermano Ángel Gutiérrez estaban en el garaje de su casa hace dos años, pensando en una idea de negocio para montar. Finalmente la inspiración llegó y fue cuando los ahora emprendedores decidieron iniciar un restaurante de burritas, ahora conocido como "La Burrita Loca".

El restaurante que sirve deliciosas tortillas de maíz, con frijoles, huevo, carne, aguacate, entre otros ingredientes, es uno de los lugares favoritos entre los comensales en San Pedro Sula.

Las burritas pueden ir acompañadas de plátano, huevo en torta, lácteos, cerdo, res, pollo, y una variedad de aderezos y salsas picantes. La burrita más pedida lleva el nombre de "Full Miquis", pero también sirven tacos, pollo con tajadas, enchiladas y una variedad de sopas.

Fernando Gutiérrez de 25 años de edad explica que eligieron las burritas pues en ese momento ningún otro restaurante servía este platillo, muy tradicional, y además de muy fácil preparación.

"Seré honesto, al principio no tenía mucha fe en la idea, pues no me miraba viviendo de burritas, pero le fuimos dando un concepto moderno, algo gourmet. Ahora gracias a Dios, ya es uno de los platillos que los sampedranos toman en cuenta para ir a comer entre amigos" confiesa el joven emprendedor.





Arriesgarse

El audaz emprendedor anima a todas las personas que tienen un sueño u objetivo que se arriesguen. "El que no arriesga no gana, todas las ideas son buenas, pero las únicas que resultan son las que se ejecutan" asevera Fernando.



"A veces el dinero no solo es el límite, uno se limita desde la cabeza. Uno puede empezar desde muy abajo, como empezamos nosotros, empezamos vendiendo en la calle literalmente, y pues hoy ya estamos en un establecimiento y manteniendo la calidad y el servicio puedes llegar muy lejos" aconseja el joven sampedrano.

El restaurante que también sirve como fuente de trabajo para 10 personas, cuenta con servicio a domicilio (3241-8841) y además funciona en las aplicaciones de Glovo, Hugo, Luchbox, y Clinpays.

Ubicación y horarios

El local de "La Burrita Loca" se ubica en la 24 calle, entre la 8 y 9 avenida de la colonia Universidad en San Pedro Sula, una cuadra abajo del gimnasio Gold Team Gym.

El horario de atención es de lunes a sábado de 7:00 am a 9:30 pm, el domingo no laboran.