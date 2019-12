Por intento de fuga trasladan a 12 paisas de la cárcel de Támara a La Tolva

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron del traslado de 12 reos desde la Penitenciaría Nacional de Támara a la cárcel de máxima seguridad La Tolva, en Morocelí, El Paraíso.

El informe del INP indica que ocho internos del módulo de sentenciados II, intentaron fugarse por la parte de atrás del establecimiento en donde hicieron un hueco para poder salir, siendo descubiertos por los agentes penitenciarios, quienes frustraron su intento de escaparse.

Lea también: Reprograman para el lunes audiencia contra Leopoldo Crivelli

Mientras que, por el portón principal, otro interno del modulo de Casa Blanca intentó fugarse oculto en un saco en el que transportaban sandalias, en este caso se trasladó a él junto a otros tres que le habrían ayudado a planificar la fuga que fue frustrada por los custodios.

La información agrega que los tres internos ayudaron a meter a la persona al saco y lo costuraron para evitar que fuera descubierto.

La Tolva es la segunda prisión de máxima seguridad en Honduras.

German McNiel, subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, declaró que “fueron trasladadas estas personas involucradas en este intento de fuga del centro penitenciario de Támara hacia la prisión de Morocelí, El Paraíso. "No vamos a permitir este tipo de acciones y vamos a aplicar los correctivos del caso”, acotó.



El funcionario también mencionó que estos intentos de fuga son a consecuencia de que “no les están gustando las medidas que se han venido tomando en el sistema penitenciario, no les ha gustado los mecanismos de control que se están imponiendo y por eso están queriendo evadir la privación de libertad, pero no van a lograr su cometido porque estamos trabajando arduamente para ello”.

-Evitan fuga-

McNiel aseguró que las personas trasladadas a Morocelí no pertenecen a maras y pandillas y son del grupo denominados Paisas, que no pertenecen a ninguna organización delincuencial.



Con relación a ocho internos del módulo sentenciados II, expresó que estos pretendían fugarse por un agujero, pero su plan de fuga fue frustrado por los agentes penitenciarios que realizaban los rondines (vigilancia) y los que permanecen en los torreones.