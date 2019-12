Captación por remesas será de $5,400 millones

Migrantes no aspiran a regresar La gran mayoría de hondureños que residen y trabajan en el exterior, especialmente Estados Unidos, no aspiran a regresar a Honduras.Del total de emigrantes encuestados, el 34.0% afirmó que tiene expectativas de retornar al país en un plazo de 9 años; sin embargo, 51.2% respondió no tener intención de regresar al país, y el 14.8% no sabe si va regresar.