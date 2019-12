Pacientes de Teletón agradecen labor que presta la fundación

Redacción.

El Centro de Rehabilitación Integral Teletón (Crit) inició su labor en 1990 en San Pedro Sula y desde ese momento ha brindado atención a miles de personas con diferentes tipos de necesidades.

El segundo centro más grande de Honduras y el único en contar con un laboratorio de ortesis y prótesis, asiste a niños, jóvenes y adultos en las áreas de evaluación médica, terapia física, ocupacional y de lenguaje.

Además de educación e inclusión, estimulación temprana, trabajo social, psicología y dentro de poco también contará con rehabilitación virtual.

LEA: Voluntarios Teletón estarán distribuidos en más de 70 puntos

Marcio Cruz (de 28 años), quien llegó al Crit hace siete años después de un derrame cerebral, dijo que después de ese episodio creyó que su vida jamás volvería a ser igual y que no podría ser una persona productiva.

Ahora, gracias a la terapia que recibe en Teletón y sobre todo, a su empeño por recuperarse, es alguien independiente que se vale por sí solo.

“Antes pensaba que esto de la Teletón era mentira, pero la realidad es que aquí ayudan y en lo personal estoy agradecido por todo lo que me han ayudado”, expresó Cruz.

Reny Recarte, directora del centro, indicó que el 2020 ampliarán los servicios para atender a más personas. Cerrarán el año con más de 100,000 atenciones, de la cuales 52% corresponden a niño y 48% en adultos.

Este 6 y 7 de diciembre se realizará una nueva edición de la Teletón cuya meta es 63 millones de lempiras.

Para Jerry Perdomo tener un hijo con necesidades especiales es un regalo de Dios y una prueba de que existen los ángeles terrenales, razón por la que bautizó a su pequeño como Ángel Adonay Reyes (de 8 años), el cual nació con encefalocele e hidrocefalia. El encefalocele es una protrusión o un bulto formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo recubren a través de una abertura en el cráneo, lo cual provoca pérdida de fuerza en brazos y pies, retraso en el desarrollo y discapacidad intelectual, pero ninguno de estos problemas ha sido una limitante para que Ángel sea un niño que lucha por recuperarse todos los días. Gracias a la terapia que recibe en Teletón, habla, come y bebe por sí solo y asiste a la escuela. Su carisma es contagioso y es una de sus más grandes virtudes, según su mamá. Ángel ha tenido dificultades para caminar, pero los médicos confían en que lo llegará a lograr.

2 dionildo díaz

Hiperactivo, alegre, juguetón y travieso, así es Dionildo Díaz (de 11 años), un pequeño atendido por la Teletón y que presentó asfixia perinatal, razón por la que sus habilidades motoras se ven afectadas severamente. Meraria Díaz, hermana del pequeño, manifestó que jamás pensaron ocupar de la fundación, pero es gracias a ella que la vida de su hermano ha podido ser mejor de lo que pudo haber sido. “Lo trajimos sin que pudiera hacer nada, ni siquiera se movía, aquí aprendió a caminar, a cambiarse por sí solo y calmar un poco la ansiedad”, señaló Meraria. Aunque Dionildo puede comer sin ayuda, su familia no permite que lo haga, pues al ser ansioso ingiere los alimentos de manera no adecuada y es un problema que los terapeutas están tratando de controlar. Merari dijo que sus padres dan cada día gracias a la fundación por el apoyo que les brindan, pues de otra manera no podrían costear la terapia del niño.