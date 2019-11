A disfrutar de la música grupera con Bronco

San Pedro Sula, Honduras.

El grupo mexicano Bronco se presentará este sábado en el estadio Francisco Morazán para deleitar a los hondureños con un estilo fresco, pero siempre conservando su esencia.

Sus integrantes José Guadalupe Esparza, Javier Cantú, Ramiro Delgado Jr., José Adán y René Guadalupe Esparza arribaron el pasado jueves a Honduras para brindar una conferencia de prensa previo a sus presentaciones en Choluteca (donde cantaron anoche) y en San Pedro Sula.

“Nos hemos atrevido a hacer varias cosas. Tenemos colaboraciones con Julieta Venegas, Cristian Castro y Río Roma. Es parte de la evolución”, José Adán Esparza, guitarrista y productor musical.

Hits Además de sus clásicos, Bronco interpretará temas de su nuevo disco Por más, entre ellos: Alguien mejor que yo, Quiero perderme y Se alinearon los planetas, este último con Río Roma

Estamos contentos de que el destino nos ponga en este hermoso país”, dijo José Guadalupe Esparza, líder de la agrupación a los medios de comunicación.

Nueva etapa.

Bronco ha sufrido una metamorfosis desde su fundación en 1979; el mundo de la música ha evolucionado y eso lo sabe muy bien Lupe Esparza, quien ahora le apuesta al talento joven. Es por ello que sus hijos José Adán y René Guadalupe lo acompañan en este proyecto musical.

Repertorio. La banda cantará éxitos como Corazón bandido, Quiéreme como te quiero, Dos mujeres un camino y Que no quede huella.

“Somos un grupo que ya tiene una segunda generación. No estamos en esto por supervivencia, sino por amor a la música, y la idea es agregar capítulos nuevos a esta historia de Bronco que ya lleva 40 años”, indicó.

“Cuando se nos fue Choche (José Luis Villarreal ) yo vi el final de Bronco, luego se retiró Javier, así que en ese momento pensé que ya no íbamos a continuar. Mis hijos estaban en su propio grupo, pero yo los invité a unirse a Bronco con la idea de que iban a rechazar la oferta; sin embargo, me llevé la sorpresa de que decidieron ponerse las botas y el sombrero de Bronco con orgullo, y he aprendido mucho de su entusiasmo y su energía”, agregó Lupe Esparza.

Actualmente el grupo se encuentra promocionando su nuevo disco Por más, que incluye algunos temas como Alguien mejor que yo y Quiero perderme.

Bronco también promociona su bioserie, cuyo estreno fue el 23 de septiembre por la cadena de paga TNT, que se transmite los martes a las 10:30 pm.

MÚSICOS René Guadalupe, José Adán y José Guadalupe “Lupe” Esparza con Javier Cantú y Ramiro Delgado Jr. conforman Bronco.

Para saber.

El precio de los boletos para mesa platinum es de 1,500 lempiras, palco L1,050, VIP L750, butaca L700 y general L450 y están a la venta en los kioskos de MasterTicket Honduras en Mall MultiPlaza y Mega Mall de San Pedro Sula.

También puede adquirir sus entradas en el sitio web: www.mastertickethn.com.