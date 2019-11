Alex Campos revela su enfermedad desde la cama de un hospital

Redacción.



El reconocino cantante de música cristiana, Alex Campos, reveló mediante un video colgado en sus redes sociales, que padece de una arritmia en el corazón, que podría llevarlo a una intervención quirúrgica.



Hace unos días, el intérprete preocupó a todos sus fans, al revelar con una imagen en su cuenta de Instagram, que padecía una enfermedad, por lo que el jueves quiso compartir más detalles por medio de un video.







Desde la cama de un hospital y con su guitarra en mano, Alex Campos contó que después de su última gira por Los Ángeles, México y Guatemala, no se sentía bien ya que tenía dificultad para respirar.



Alex Campos.



"Tenía dificultada para respirar. Al tener la dificultad para respirar pensé que sería por el cambio de altura. Pero al llegar a Colombia me di cuenta que mi corazón estaba latiendo de una forma diferente, que se estaba acelerando. Sentí el golpe en el corazón muy fuerte en el pecho", explicó.





Alex Campos hospitalizado

El cantante de música cristiana dijo que el primer día que le dijeron que lo tenían que hospitalizar no lo esperaba y su sensación fue de tristeza, de ponerse a llorar, pero que entiende que todos pasamos por momentos difíciles aún los que se aferran a Dios.

"Me encontraron una arritmia en el corazón. Me han hecho muchos exámenes toda la semana buscando el porqué de la arritmia", dijo el cantante colombiano.



Alex Campos también comentó que hasta el momento todos los examenes que le han practicado han salido bien, y que solo tiene que ver si hay que hacer una intervención para cauterizar lo que está produciendo la arritmia.



El cantante se mostró muy positivo y agradecido con todos los que han estado orando por él y enviando miles de mensajes por medio de sus redes sociales.