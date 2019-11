¡Dolorosas imágenes! La tristeza del Motagua tras perder la final de la Liga Concacaf

El cuadro azul perdió otra vez una final internacional en el estadio Nacional.

27.11.2019

No hubo fiesta azul. El Nacional se quedó vestido con mejores galas, pero no hubo festejo. Motagua no pudo con un gran Saprissa que le arrancó un empate 0-0 en su casa y se quedó con el título.