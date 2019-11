Coldplay incluye la voz de un hondureño en su nueva canción "When I need a friend"

San Pedro Sula, Honduras.



El grupo británico Coldplay, que deslumbró el viernes en la presentación de su nuevo álbum "Everyday life", ha incluido la voz de un hondureño para su canción "When I need a friend".



La banda no solo presuntamente se inspiró en el señor Agustín López Pacheco, un hondureño de Siguatepeque que soñaba con construir un helicóptero en su casa, si no que también utilizó su voz y mensaje.



Lea más: El mejor Coldplay abre su gira más corta con concierto memorable en Ammán



Don Agustín, quien falleció sin poder cumplir su sueño, ahora será escuchado por millones de personas alrededor del mundo.



Lea más: Tina Turner, 80 años de una estrella de la resistencia



En una entrevista exclusiva para Diario LA PRENSA en 2011, don Tin, como prefería que lo llamaran, dijo que su sueño de construir un helicóptero comenzó desde que estaba en sexto grado, sin embargo, la condición económica de sus padres no se lo permitió.



Don Agustín, quien fue afectado por polio, trabajó por más de 50 años en construir el helicóptero y nunca pudo volar.



En el lyric video de la banda, en el minuto 2.03 aparece la voz del hondureño.







"Hombre, mire, ah, propiamente, para toda la gente ha sido motivo de burla, por que todo el mundo piensa que es una cosa imposible que es cuestión de locos, el problema es que todo es increíble y la gente no lo acepta".



Lea más: Muere la abuela de Georgina Rodríguez



Con ese mensaje, un reportaje sobre don Agustín fue publicado en 2012 en el canal de Youtube de Tyler Bastian, donde narra la asombrosa historia del hondureño.

Documental de don Agustín





Lea más: Michael Jackson tendrá su película musical del creador de "Bohemian Rhapsody"



En el video se muestran imágenes de la dedicación del hondureño para poder alcanzar su sueño.





Imagen en vida de don Agustín.



Tyler Bastian, el creador del video, colgó el pasado mes de marzo en su cuenta de Instagram, un mensaje en agradecimiendo a don Agustín y dijo que es una historia que le ha inspirado y que gran parte de lo que él es ahora se lo debe al hondureño.







Hasta el momento se desconoce como Coldplay conoció la inspiradora historia del hondureño.