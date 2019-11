Van 99,186 deportados desde Estados Unidos en 10 meses

Tegucigalpa, Honduras.

Cifras del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) revelan que en el año fiscal 2020 que inició en octubre, son 35,444 migrantes los que han sido detenidos en los puertos de entrada en la frontera suroeste de ese país.

Solo el año fiscal 2019 reportó un total de 851,508 indocumentados detenidos, la mayoría en el punto de Río Grande, zona fronteriza entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, en México.

Las cifras de hondureños detenidos hasta septiembre de este año, registradas en la frontera entre México y Estados Unidos, se detallan así: menores no acompañados 20,398, unidades familiares 188,416 y adultos 44,981.

Pese al cierre de espacios en las fronteras a lo largo de Guatemala y México, en el caso de los hondureños, defensores de migrantes aseguran que el flujo de connacionales saliendo se mantiene. “El flujo de migrantes ha continuado. La migración es intangible, no podemos medirla. Podemos tener un aproximado que de Honduras al día salen 500 personas, pero el número puede ser mayor”, explicó Miroslava Cerpas, defensora de migrantes.

Deportados.

Pero así como salen los hondureños, así también están siendo deportados. Las cifras que maneja el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigho) detallan que van 99,186 hondureños que han sido devueltos tanto de México como de Estados Unidos. Una cifra que supera las estadísticas que se reportaron en 2018.

4,836 Menores no acompañados hondureños han sido asistidos por el Gobierno mexicano en lo que va de 2019, el Instituto Nacional de Migración ha coordinado su retorno al país.

“Hasta finales de octubre se han deportado más de 99 mil personas. En noviembre y diciembre hay una disminución de personas saliendo por las fiestas de Navidad. Por eso estamos viendo menor cantidad de personas saliendo, pero no quiere decir que no salen”, explicó Karen Valladares, directora del Foro Nacional de Migraciones de Honduras (Fonamih). Para Valladares, a los migrantes nada les detiene, ni las condiciones que existen en los países de la ruta migratoria y de destino. “Las personas siguen saliendo. Las causas son estructurales y no han cambiado. Persiste el alto índice de personas que no tienen empleo, la violencia, otros buscan reunificación familiar y solo ven como alternativa irse de nuestro país”, explicó.

Patrones migratorios.

Es la misma Patrulla Fronteriza de EEUU, la que explica que las cifras de detenciones de 2019 se triplicaron. Mayo fue el mes con el mayor aumento, registrando alrededor de un 200% más, en comparación del mismo periodo de 2018 y los detenidos fueron personas de 148 diferentes nacionalidades.

“Las cifras registran a 264,000 personas de Guatemala; 253,000 de Honduras; 166,000 de México y de El Salvador, 8,900”, dijo Salvador Zamora, portavoz de la Patrulla Fronteriza.

Pero en las fronteras son miles los que están esperando la resolución en su solicitud de refugio, son trámites a largo plazo, pero si algo le queda claro a los agentes de la Patrulla Fronteriza es que en 2020 habrá un repunte de migrantes.

“Es preocupante que el país se convierta en un centro de concentración de migrantes y no hay condiciones para ofrecer protección a extranjeros. Honduras es el primer país con el que se van a topar los migrantes y este será el muro que Donald Trump ha planteado”, dijo Miroslava Cerpas en relación a los acuerdos migratorios suscritos entre Honduras y Estados Unidos.

Con la puesta en marcha de los acuerdos migratorios entre los países del Triángulo Norte, crece la incertidumbre de los migrantes que están varados en México esperando sus citas. Desconocen si ese acuerdo los perjudicará.

“Tenemos temor porque cambian las leyes a cada rato y no hay certeza de qué nos espera. Tengo seis meses y la próxima semana voy a mi cita. Confío que no tiren para atrás, porque estoy tan cerca de cruzar”, dijo Rolando Mejía, hondureño que desde mayo está en Ciudad Juárez.

La falta de claridad en los acuerdos genera temores en los migrantes en México, muchos ya se mentalizan que pasarán una Navidad lejos de los suyos, esperando una respuesta.