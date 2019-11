El cáncer le arrebató sus dos ojos a Alicia y sigue luchando por sobrevivir

San Pedro Sula, Cortés.

"Mami, ¿cuándo sea grande me van a nacer los ojos?", le ha preguntado en reiteradas ocasiones la pequeña Alicia Desiré Pérez (7) a su madre Liliam Espinal (32), quien ha luchado durante siete años contra el cáncer que intenta apagar la vida de su tesoro.

Para ayudar a la niña -Puede depositar a la cuenta 214400071463 en Banco de Occidente, a nombre de su madre Liliam Yojana Reina Espinal. -También llamar al 9491-8628 o al correo del periodista: jerson.trigueros@laprensa.hn

Hay momentos que duelen como si una navaja se clavara en el corazón, imposibles de no provocar conmoción e impacto, pero a la vez no borran la esperanza y fe, esa que tiene en abundancia Liliam Espinal pese que especialistas en Medicina le han dicho que solo es cuestión de meses para que la vida de la niña se disuelva, pero ella dice aferrarse a algo mucho más grande que la ciencia y los resultados físicos, eso la sostiene y la anima a seguir.

Según autoridades de Salud A diario es detectado por lo menos un nuevo caso de cáncer infantil en Honduras.

Madre e hija radican en la colonia Céleo González, sector Rivera Hernández, San Pedro Sula. Su esposo, un exmiembro de la Policía Nacional se separó de ellas hace cuatro años y recién se enteraron que él ya no está en la institución, por lo que automáticamente la niña queda fuera de la afiliación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss).

Lea también: Más de 5,000 mueren al año por cáncer en Honduras

Alicia mira la vida de destinta manera y pese a todo lo que ha sufrido, su sonrisa engalana en ocasiones el rostro. Foto: Amílcar Izaquirre

"En el Seguro Social me han tratado muy bien, pero solo podremos ingresar hasta el 30 de noviembre, y ya el 3 de diciembre le toca la siguiente cita a mi Alicia, no sé qué hacer, pido ayuda para que el Seguro Social me permita seguir con el tratamiento de ella, ya que tiene siete años de recibirlo aquí, y entrar a otro hospital me sería difícil", expresó a LA PRENSA, Liliam Espinal.

-Así empezó todo-

Alicia nació un 2013 dentro del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula, su madre recuerda que durante los primeros días todo marchaba bien, pero al cumplirse el mes notó algo extraño en el ojo derecho de su bebé.

El temor y la desesperación la orillaron a acercarse a médicos especialistas y otros centros hospitalarios de la ciudad como el Seguro Social y el Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa, donde después de nueve meses de nacida, le informaron que Alicia tenía un tumor en uno de sus ojos, por lo que urgía operarla o podía perder la vida.

Su madre y compañera de vida ha estado siempre presente en los momento más duroas y también en los menos dolorosos. Foto: Amílcar Izaguirre

Tras unos semanas de la operación, los doctores revisaron minuciosamente algunos exámenes practicados a la niña y observaron que algo no estaba bien, y no se equivocaron, el cáncer ya había tocado su ojo izquierdo y de manera rápida.

Liliam Espinal recibió otra fatídica noticia, su niña, quien había perdido el primero ojo, iba a quedar prácticamente ciega. Los médicos le advirtieron que era la vida de la niña o su ojo derecho, por lo que esta valiente madre se vio nuevamente obligada a decidir.

-Una lucha constante-

Inmediatamente Alicia fue sometida a quimioterapias y radiaciones como un intento de evitar que perdiera su ojo izquierdo, pero las escasas opciones se desvanecían, y así fue, ya no quedaba otra salida, la pequeña paciente de apellidos Pérez Espinal era nuevamente intervenida quirúrgicamente.

Un año y medio después de la cirugía, Liliam se enteró de una brigada estadounidense en Siguatepeque, a dicho lugar la llevó para obtener una prótesis y ponerla en la parte donde se sitúa el ojo izquierdo.

Alicia se aferra a la vida y su madre la acompañana en cada proceso. Foto: Amílcar Izaguirre

Pasaron un par de años de proceso médico en el Seguro Social, sometida a constantes observaciones para asegurarse que todo marchase bien y el uso de medicamentos para su satisfactoria recuperación.

Lea también: "Vivo cada día como si fuera el último": Enfermera que lucha contra el cáncer

Las imágenes que golpearon con dureza a Liliam se acabaron por un tiempo, aunque la tranquilidad retornó a su hogar a medias, el rostro de aquella madre pronunciaba más calma que dolor, pues acababan de salir de un proceso difícil.

-Amor y dolor-

Fue en 2018 que la terrible enfermedad del cáncer las sacudió una vez más, el oncólogo que llevaba su caso le diagnosticó cáncer de mandíbula, que es el tumor que afecta al hueso, ya sea el maxilar superior conocido como maxilar o el maxilar inferior llamada mandíbula.



"Yo he trabajado en bodegas y casas, desde hace tres años no laboro porque no tenía quién cuidara de mi hija y ella estaba sufriendo aún más. Pido que me ayuden con mi pequeña, aunque los doctores me digan que le queda poco tiempo de vida, yo no pierdo la fe porque ella es todo para mí", comentó Liliam muy acongojada.

Liliam, madre de la pequeña pide ayuda a los directivos del Seguro Social para que seguir el proceso médico. Foto: Amílcar Izaguirre

"En la actualidad, mi niña come bien, se arregla y camina normal, pero hay algo que me ha destrozado, en varias ocasiones me ha preguntado que si los ojitos le van a nacer cuando sea grande, pero francamente me quebranta y no sé qué responder", apuntó.

-Para saber- Según las estadísticas, de los más de 6,000 menores hondureños con cáncer, el 70% de los casos son por leucemia, mientras que el 20% tienen un tumor cerebral y el restante 10% de casos de niños se dividen en otros tipos de cáncer.

-Sobre el cáncer de mandíbula-

El portal internacional Mayo Clinic informa que los tumores y quistes son crecimientos o lesiones relativamente poco frecuentes que se forman en la mandíbula o en los tejidos blandos de la boca y la cara.

Los tumores y quistes de la mandíbula pueden variar mucho en tamaño y gravedad. Por lo general, estos crecimientos no son cancerosos (benignos), pero pueden ser agresivos e invadir los huesos y tejidos circundantes, y desplazarse a los dientes.