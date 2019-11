Unas 320 personas se registran al año en el RNP después de los 18

San Pedro Sula.

Juegan, aprenden y se relacionan, tienen nombre y apellidos, pero legalmente no existen. Es la realidad de miles de hondureños que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de las Personas (RNP).

Es el caso de Victoria Paz (de 26 años), quien socialmente es conocida por ese nombre con el que sus padres la llamaron desde el día que nació, pero del que no existe rastro alguno en la base de datos del Registro.

La joven relató que nunca antes se había preocupado por inscribirse, pero en pocos meses se convertirá en madre y debido a su situación legal será complicado que registre a su bebé.

“Jamás he hecho un trámite en un banco o en otra institución porque ni partida de nacimiento tengo. Fui a la escuela, pero hasta ahí, los trabajos que he tenido son de aseo por lo mismo”, agregó Paz. Son muchos los problemas que acarrea a una persona no estar inscrita en el RNP, entre estos, trámites bancarios y legales.

Según el último censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unos 11,000 menores de 18 años de edad no están inscritos en el RNP del departamento de Cortés.

Gestión

La registradora municipal Elizabeth Ávila informó que en la oficina de San Pedro Sula realizan un promedio de 800 inscripciones por omisión al año, de las cuales el 40% (unas 320) corresponde a mayores de 18 años y el 60% a menores de entre 18 y 1 año. La mayoría de la zona rural.

La funcionaria explicó que son llamadas así aquellas inscripciones que se hacen después del tiempo que ordena la Ley del Registro, que de acuerdo a la nueva modificación es de seis meses de edad.

Según el artículo 84 de la Ley del RNP cuando se hubiere omitido la inscripción de un nacimiento, los interesados solicitarán su reposición y deberán hacer uso de medios probatorios para hacerlo. “Es un trámite más largo y oneroso. Se maneja a través del departamento de Oficialía Civil, que recibe la documentación para comenzar con la inscripción”, dijo Ávila.

Ventanillas

Con el objetivo de reducir la mora de no inscritos, el RNP ha incorporado oficinas auxiliares en hospitales para que inmediatamente nazca un bebé se procesa a su registro.

En lo que va del año, solo en el Leonardo Martínez se han inscrito más de 800 recién nacidos, refirió Gloria Hernández, encargada de la oficina en ese centro asistencial. Para la inscripción, los padres deben portar sus documentos de identificación y la constancia de nacimiento del hospital.

Requisitos

Cuando se hubiere omitido la inscripción de un nacimiento, los interesados solicitarán su reposición y deberán hacer uso de los medios probatorios siguientes:

1.- Constancia de no encontrarse inscrito en el libro correspondiente extendida por el Registro.

2.-Declaración de dos testigos.

3.-Certificaciones de inscripción de nacimiento o defunción del padre o madre.

4.-Constancia de nacimiento del hospital donde nació.

5.-Carné de vacunación o fe de bautismo.

Datos

7 ventanillas auxiliares del Registro hay en SPS: Mario Rivas, Leonardo Martínez, Seguro Social, Unah-vs, Oficina de Pasaportes y Centro de Atención de Migrantes Retornados (Carm).