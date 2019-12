Honduras, el país de los sueños que se bifurcan

San Pedro Sula, Honduras.



En las sombras de Honduras, un país con serios desafíos de desempleo y migración, se encuentran también luces de esperanza, destellos que no son otra cosa que aquellos jóvenes que como el salmón luchan contra la corriente, son los que se suben al cuadrilátero con la intención de vencer a la falta de oportunidades y darle un "knockout" al nepotismo.



El Gobierno de Honduras enfrenta retos para generar empleo, esta situación provoca que algunos jóvenes, muchos de ellos universitarios, se enfrenten a un dilema: sus sueños se ven bifurcados entre la utopía y la migración, la primera les señala un camino de esfuerzo para escalar académicamente, y la segunda, les hace volver los ojos hacia otro país.

Como si fuese una película de Rocky Balboa, algunos egresados reciben duros golpes de la vida; pero hay muchos que son guerreros, hondureños que se ponen de pie cada día y continúan, continúan y continúan -afuera o dentro del país- luchando para llevar dignamente el pan a su mesa.

Dato El 20 por ciento de los jóvenes graduados universitarios no encuentran trabajo, el 40 por ciento trabajan de lo que se graduaron y el otro 40 por ciento se emplean en trabajos que no están relacionados directamente con la carrera que estudiaron.

Lasgas filas de hondureños en las afuera de una maquila en la zona norte de Honduras.

Mario Vásquez, un ejemplo de perseverancia y de lucha

Mario Vásquez representa a los universitarios que realizan impresionantes sacrificios. Él se graduó de ingeniero en Gestión Logística con el 94 % en la universidad Ceutec de Unitec en la ciudad de San Pedro Sula; sin embargo, hoy lucha por recibir una oferta digna.



Este ingeniero ha tocado la puerta de 50 empresas, mediante correos electrónicos y de forma presencial; ha visto a algunos de sus colegas marcharse del país: estos últimos le dijeron que lucharon por más de dos años infructuosamente para conseguir un empleo.

800 MIL JÓVENES NO ESTUDIAN NI TRABAJAN El Diagnóstico de Sistema de Mercado de Honduras, presentado por el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Ricardo Matamoros, y el gerente de la Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, indica que en el país hay más de 800 mil jóvenes, entre las edades de 12 a 29 años, que no estudian ni trabajan (Ninis).



Dato extraído del diario Presencia Universitaria.





Mario es sinónimo de esfuerzo. Su casa está ubicada en la Aldea las 40 de El Progreso, Yoro, un hermoso pueblo en el que todavía queda gente que aún conserva un espíritu comunitario. La aldea se localiza a la mano izquierda de la salida hacia Tela, Atlántida, y sus calles surcan enormes plantaciones de Palma Africana.

Para poder graduarse, este joven de 23 años, se levantaba a las 4:00 am, se bañaba y salía a buscar su jalón para llegar al centro de la ciudad de El Progreso, Yoro. De allí partía para su universidad. Esta rutina la repetía a diario.

IMPORTANTE Mario recibió una beca de Unitec, institución que lo becó a cambio de un voluntariado de 5 horas y media. Tras varios procesos y labores en la biblioteca, culminó sus estudios. Hoy lleva cerca de siete meses desempleado. PERFIL EN LINKEDIN → CLICK AQUÍ

Mario Vásquez posa con su título en abril de 2019.

Mario inició su carrera en enero de 2015 y la terminó en enero de 2019, obteniendo su título en abril de 2019. Pero como él, hay muchos otros graduados de otras universidades -entre ellas, la Unah, Católica, entre otras- que luchan por abrirse paso en un mercado laboral que camina a paso lento.



Las ofertas laborales en Honduras no son blaco o negro, hay matices. Ofertas existen, pero muchas de estas no cumplen con los aranceles profesionales de los recién egresados, es decir, como en el caso del joven protagonista de nuestra historia al que le han llegado ofertas laborales, estas no cubren expectativas reales, lastimosamente, ni siquiera se puede con ello cubrir gastos de alimentación y transporte.

Mario en una ceremonia para obtener su título como ingeniero.

6 MIL MÉDICOS DE LA UNAH ESTÁN SIN TRABAJO Un promedio de 6 mil médicos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), no tienen empleo pese a que la proporción es de 23 galenos por cada 100 mil habitantes, dijo en abril de este año el vicerrector de Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, según la cadena Radio América.



Actualmente Mario permanece colaborando en un negocio familiar en el rubro veterinario en la ciudad de San Pedro Sula.





*****

Testiminio de Mario en primera persona

Yo termino mis estudios y cuando estoy en mi práctica profesional comienzo a meter currículums, pero me llevo la sorpresa de que la realidad es otra. Llevo seis meses y medio buscando empleo y no he podido encontrar. Me gradué con honores en la universidad con un índice del 94 %. Mi campo de acción son empresas de carga, navieras, empresas grandes a nivel nacional relacionadas con exportaciones e importaciones.



Viajaba desde la aldea las 40, salía a las 4:30 am desde mi casa, después de eso conseguí un jalón para poder salir a El Progreso. Un señor que trabajaba en El Progreso me daba jalón. Después de eso agarraba el primer bus, ya sea el bus universitario o me iba con compañeros de universidad. Mi jornada era desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Luego me regresaba, llegaba a las 11 de la noche a la casa.



Cuando estuve con todo ese sacrificio, la verdad que fueron momentos bien difíciles, hay instantes donde uno no quiere seguir, pero el deseo de salir adelante es más fuerte, las ganas de poder sacar adelante a tu familia, creo que eso lo motiva a uno. También tener una madre que lo ha dado todo por mí, eso último era lo que me daba la fuerza.



Tengo colegas que les ha tocado emigrar tal vez porque tienen dos años ya de haberse graduado. Las empresas lo primero que piden son experiencia. Y no hay -ni siquiera entidades del Gobierno- que impulsen áreas para hacer carrera. Porque sabemos que para poder aplicar a una experiencia en el Gobierno hay que tener, por así decirlo, un padrino político o cuestiones ligadas a un determinado partido político.



Tengo amigos o colegas que consiguen empleos solo de 6 o 7 meses porque las empresas tienen sus modalidades, con salarios infrahumanos, pero nosotros tenemos el derecho a un trabajo digno. Muchas empresas que ofrecen un trabajo temporal ni seguro (Ihss) quieren pagar.

*****

Entrevista al ex director del BCH Hugo Noé Pino

Diario LA PRENSA platicó con el doctor en economía Hugo Noé Pino, quien en su tiempo fungió como presidente del Banco Central de Honduras (BCH), presidente del Colegio de Economistas, embajador de Honduras ante las Naciones Unidas y embajador de Honduras en Washington, ministro de Finanzas, entre otros honorables cargos.

El doctor nos hace un análisis general sobre la situación del empleo en Honduras.

El economista hondureño Hugo Noé Pino.

¿Cómo ve la situación del empleo en Honduras a un nivel general?

Bastante complicada partiendo de la base que el 65 % del sector en Honduras es informal. Eso lo que demuestra es que existe poca generación de fuentes de empleo, ¿y de dónde viene esa generación de fuentes de empleo?, de una inversión tanto nacional como extranjera dinámica que abra nuevos puestos de trabajo. Y si a esto agregamos que en el sector público ha habido reducción de personal en ciertas actividades, la situación del empleo se vuelve complicada.

¿Qué ha llevado al país a ese extremo?

En primer lugar, los bajos niveles de crecimiento económico, que son los que generan una buena cantidad de empleo; en segundo lugar, la falta de inversión nacional y extranjera, que a su vez está explicada por problemas como una mano de obra no calificada, situación de violencia en el país que todavía es alta, inseguridad jurídica que trae como consecuencias la concentración de poder.

Me llamó la atención que usted mencionó bajos niveles en crecimiento económico, pero el Gobierno cuando se refiere al tema manifiesta que ha crecido entre un 3.8 % y un 4.2 %





Es que el número de crecimiento económico no nos dice mucho. A parte de que el crecimiento económico ha ido en disminución, 4.8 en el 2017, 3.8 en el 2018 y ahora se calcula entre un 2.8 y 3 %. Hay que analizar cuáles son las fuerzas que impulsan el crecimiento económico y cuáles son los sectores que lo apoyan, usted mira que los sectores más dinámicos son el financiero, energía, comercio, telecomunicaciones y estos sectores tienen la característica comercial de que tienen un bajo nivel de mano de obra. No solo es crecer por crecer, sino que tiene que haber una visión y metas claras en generar empleo en aquellos lugares que más lo necesitan.

¿Cómo cataloga los programas del Estado para generar empleo?

Son programas en primer lugar temporales, no son creaciones de empleo permanentes; en segundo lugar algunos de estos programas han venido a incrementar las ganancias del sector empresarial, como por ejemplo, Con Chamba Vivís Mejor, que son subsidios que reciben los empleadores, muchos de ellos de la maquila con suficiente capacidad para pagar a los empleados. Estos programas tienen un objetivo claramente político, en el sentido de darle aunque sea empleos temporales a los seguidores del gobierno. Las desventajas de estos programas es que ninguno es para gente con mano de obra calificada ni con ofertas de empleo permanente.

Otro actor fundamental para la generación de empleos es la empresa privada, ¿qué papel está jugando a su juicio?

La empresa privada se manifiesta con inversión tanto nacional o extranjera. Pero si no tiene el clima de negocios adecuado muy pocas oportunidades se generarán. Entonces es una cuestión integral. Si usted tiene mano de obra no calificada, es atrayente pero es de bajo perfil, es decir, no tecnológicas como en la actualidad. Es bastante claro de que mientras el país no cambie de rumbo su política económica y gobernabilidad, difícilmente se logrará la generación de empleo.

Según lo que indican las teorías económicas, ¿cuál debería de ser la ruta para generar más empleo en Honduras?

Primero, partir de la base de que cuáles son las fuentes de empleo. Se generan con la apertura de nuevas empresas que ofrezcan una demanda para contratar trabajadores. Si estas empresas no están ahí no va haber generación de empleo.

Entrevista al director regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

Alexander Leiva sostiene que hay desafíos en cuanto a la formación de las personas en Honduras. Foto de archivo.

Alexander Leiva fue entrevistado por Diario LA PRENSA y nos dio luces de cómo está la situación laboral en la zona norte.

¿Cómo evalúa la situación del empleo?

Hasta el momento hay oportunidades de empleo e inserción laboral, lo que desafortunadamente no tenemos son las gentes que tengan la experiencia y la habilidad en los puestos que se están desarrollando. O de personas que no desean estar realizando la actividad en la que se encuentran.

¿Cuáles son las principales fuentes de empleo que están surgiendo en el mercado?

Actualmente por la época lo que se está recibiendo mucho es el área de comercio y también de atención al cliente en donde se están requiriendo bastantes oportunidades. Tenemos por ejemplo la opción de call centers. Generalmente esos puestos, ejecutivos de venta, promotores... es por la época.

¿Qué tipo de empleos se ofrecen?, ¿Qué tipos de contratos se ofrecen?

Por la época son contratos temporales. Dependiendo de la época el buscador de empleos podrá optar a un empleo permanente. Definitivamente las empresas están requiriendo personal para ventas por la época, desafortunadamente por la formación que tenemos los hondureños para desempeñar nuestro trabajo es que no se sienten a gusto.

¿Cuál es el sector académico que más están requiriendo para ofrecer un empleo?

Bueno, lo que sucede es que la currícula no está diseñada para las oportunidades de inserción laboral que existen. Por ejemplo, los bachilleratos los forman en conocimientos generales, pero desafortunadamente no los forman en el área de venta que son donde existen bastantes requerimientos o para el área de producción que son donde se generan bastantes oportunidades.

¿Qué consejo le da a los jóvenes para que puedan obtener un empleo?





Es que lo primero que deben hacer los jóvenes es llevar una actitud positiva. Aunque no tengan la formación ni la pericia que están solicitando, las empresas por la necesidad contratan. Lo que suceden es que andan buscando aquellas personas que no tengan una negativa inmediata para desarrollar una actividad de trabajo. Oportunidades de inserción sí hay, no en aquella gran cantidad en cuanto a la demanda de solicitudes de empleo. Pero hay una gran cantidad que no se puede cubrir porque la gente o no tiene la capacidad o no tiene la disposición para desempeñar ese empleo.

¿Qué piensa del caso de Mario, un estudiante egresado de ingeniería en Gestión Logística? ¿Cuál es la situación de los estudiantes universitarios recién egresados que salen al mercado laboral?

Si él se graduó con esa profesión para él sería muy fácil, porque realmente puede obtener empleos en cualquier almacén fiscal, en cualquier centro de manufacturas de textil, arneses, es una de las profesiones que generará muchas oportunidades. Ese tipo de carreras son a las que deberíamos orientarnos.Sector textil, turismo, construcción, son sectores o espacios donde los jóvenes deben incursionar.

¿Qué programas está manejando actualmente el Estado para cubrir estas necesidades de empleo en Honduras?

Programas que incentivan a las empresas para la contratación de jóvenes, por ejemplo Con Chamba Vivís Mejor, generalmente entre las edades de 18 a 25 años, sector de la MAquila y comercio en donde se le dan espacios de formación a los jóvenes para que desarrollen espacios de trabajo.Este programa ha venido a beneficiar a los jóvenes en darles fuentes de trabajo.