Geraldine Bazán explota contra Irina Baeva, tras señalamiento de presunta brujería

Geraldine Bazán reaccionó a los intentos por "manchar" su imagen, sugiriendo que todo esto está siendo orquestado por Irina Baeva, actual novia de Gabriel Soto.

La actriz mexicana desmintió hoy la información publicada por TV Notas donde la señalaban de haber recurrido a la brujería para recuperar a su ex esposo y desfigurar a la actriz rusa.

"No hace falta decir que es mentira, todos lo sabemos. El público no es tonto, los medios de comunicación tampoco aunque se dejen manipular por una “revista” con cero credibilidad.", escribió Bazán en su Instagram.

Este texto iba acompañado de una captura que decía "ridículo, absurdo y fuera de la realidad".

¿Campaña de desprestigio de Irina contra Geraldine?

La actriz continúa en su publicación, sugiriendo que las noticias como la publicada por TV Notas son parte de un plan de desprestigio contra su imagen, mientras intentan mejorar la de Irina Baeva, quien perdió popularidad después del escándalo de infidelidad con Gabriel Soto.

"En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mi hay muchos caminos. Hoy lamentablemente una vez más me veo en la necesidad de dirigirme a ustedes que me siguen, siguen mi carrera y me conceden su apoyo y cariño.", puntualizó la intérprete y madre de dos.

"Con este tipo de acciones lo único que queda claro es qué hay personas que quieren seguir haciéndome daño en diferentes formas. Pero ya fue suficiente!!. A estas mismas personas hago total y absolutamente responsables de lo que pueda sucederle a mis hijas o a mi.", añade Bazán.

Geraldine Bazán lleva casi dos años en medio de un circo mediático desde que anunció su separación de Gabriel Soto, de quien se divorcio finalmente a finales de 2018.

La actriz aprovechó para recordar que fue Irina Baeva quien habría roto su matrimonio y volvió a denunciar el acoso que esta le había hecho cuando comenzó su relación con Soto mientras él estaba casado.

"Estoy aquí no como una victima, para nada. Me presento ante ustedes como una mujer valiente, sin miedo a DENUNCIAR por que tiene la verdad de su mano. Estoy divorciada hace un año, el motivo múltiples infidelidades por parte de mi entonces esposo. Yo SI fui acosada y burlada con un objetivo en específico por parte de su ahora pareja, eso ya todos lo saben."

Geraldine Bazán, de 36 años, también acusó a Gabriel Soto de violentar los derechos de sus dos hijas en común con tal de agradar a Irina Baeva.

"Quiero DENUNCIAR la violación de los derechos de mis hijas, ya que en un par de ocasiones han sido obligadas por parte de su padre a saludar a su actual pareja, provocando así el llanto, confusión e inseguridad de las mismas."

"Este tema es desgastante para mi, pero en esta ocasión y cualquier otra que sea necesario alzar la voz lo haré!! Ya sea por mis hijas o por mi.", señaló.

La actriz de "El último dragón" dejó claro que no guardará silencio si estos ataques persisten, ya que tiene "mucho por decir", aunque espera que no sea necesario llegar a esas instancias.

Geraldine solo desea lo mejor a su ex Gabriel Soto

En las declaraciones publicadas por TV Notas el informante anónimo aseguró que Geraldine Bazán estaba "desesperada" por recuperar a Gabriel Soto a toda costa, por lo que recurrió a un brujo que le ayudará a realizar un "amarre", además de pedirle que provocara una tragedia para Irina Baeva.

Para concluir su larga declaración publicada en su Instagram, Bazán dejó claro que no tiene ningún interés en su ex marido, a quien le desea lo mejor por el bien de sus dos hijas en común.

"Algo más que quiero dejar muy claro, mi interés por el Sr. Gabriel Soto Borja desde hace mucho tiempo es nulo. Que se conserve en salud y bienestar, por el bienestar de mis hijas es mi único deseo para él.", recalcó.

Geraldine Bazán retomó su vida amorosa meses después de su divorcio. La actriz comenzó a salir con el actor argentino Santiago Ramundo, de quien se separó en agosto, según ella, para que sus hijas tuvieran tiempo de asimilar su separación con Gabriel Soto.