Enfermera niega ataque a su expareja: “eso es falso”

MORAZÁN, YORO.

Italina Cedillo Ramos (de 31 años) negó haber cortado el órgano sexual a su exmarido en una calle oscura del barrio Escolar de este municipio cuando supuestamente se disponían a tener relaciones sexuales.

La primera versión que el hombre lesionado dio a la Policía fue que el hecho sucedió el sábado a eso de las 9:00 pm cuando él y la mujer, con la cual procreó un hijo que ya tiene ocho meses, se disponían a tener un encuentro sexual en una solitaria y oscura calle de la zona.

Cuando se disponían a tener intimidad y él estaba distraído, según relató, la mujer le cortó su miembro con un bisturí, causándole instantáneamente una lesión con hemorragia muy grave.

El afectado dijo a la Policía que salió corriendo en busca de ayuda a los bomberos, los que lo estabilizaron en una ambulancia que lo llevó luego al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

Después que el hombre denunció el hecho, los agentes policiales asignados a la posta de Morazán fueron a requerir a Italina Cedillo a su casa en el barrio Escolar.

Además Italina Cedillo asegura que salió de su trabajo y se fue para su casa y que no mantenía ninguna relación pasional con el padre de su hijo.

Cuando llegaron la mujer negó su participación en el atípico hecho pasional y tampoco encontraron el arma blanca que se utilizó.Cedillo, quien es enfermera, fue trasladada a la posta para investigación.Pasó la noche en la bartolina pues al día siguiente iba a ser remitida a la Fiscalía por el delito de lesiones.

En el Mario Rivas, el afectado le dijo a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que esperaban afuera del quirófano, que no levantaría cargos contra su exmujer, por lo que la acusada fue dejada en libertad en la DPI de El Progreso.

Los médicos lograron salvarle el órgano viril al afectado.

Ayer, Italina, quien es enfermera en el centro de salud de Morazán, en entrevista con LA PRENSA negó haber cortado el miembro a su exmarido con quien mantuvo dos años de relación que finalizaron antes del nacimiento de su hijo.

“Yo estaba en turno en el trabajo cuando esto ocurrió y tengo pruebas de ello. Yo no sé la vida de él, no sé con quién estaba ni quién le cortó su miembro.

Datos del caso 1-Según la DPI, la acusada fue puesta en libertad porque el lesionado decidió no presentar cargos contra ella, todo por el bien de su pequeño de 8 meses.



2-Italina Cedillo Ramos es originaria de LaEsperanza, Intibucá, y tiene más de 17 años de residir en Morazán, Yoro, donde ejerce su profesión como enfermera.



3-El afectado y la mujer fueron pareja por dos años, aunque nunca tuvieron un hogar. Italina dice que contrademandará y pedirá una orden de restricción.

La Policía me llegó a buscar a la casa y me di cuenta que él me estaba acusando de este hecho, no sé por qué lo hizo realmente o si es por resentimientos contra mí, todas esas acusaciones son falsas.

Él tenía otra mujer, por eso nos dejamos”, dijo la enfermera, que aseguró que el único contacto que tiene con el lesionado es cuando este llega a ver a su pequeño hijo.

Según Italina, la Policía la liberó porque ella demostró, con papeles emitidos por las autoridades del centro de salud, que al momento del hecho había estado trabajando y luego de terminar su jornada se fue a su casa.

“Me estuvieron haciendo la investigación y con las pruebas salí gracias a Dios. Yo no tengo nada que decir de él, no sé por qué lo hizo, pero por daños que ha hecho a mi imagen estoy considerando contrademandar y solicitar una orden de restricción”, agregó.

Según la DPI, Italina no presentó ningún documento para demostrar su inocencia y no se le siguió reteniendo porque el afectado decidió no levantar cargos.

Sin embargo, luego que ella negara su participación en el hecho, lo que da paso a una posible tercera persona, la Policía continuará investigando cuál versión es la verdadera, “aunque es difícil porque el afectado no quiere presentar cargos”.

La DPI dio a conocer que pedirá que le realicen exámenes psicológicos a Italina Cedillo para evaluar su estado mental.

Ayer se dio a conocer que el lesionado será dado de alta del Rivas en dos días si su recuperación emocional y física es óptima.