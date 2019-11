Directorio provisional dirigirá 6 meses el Seguro Social

“Queda un IHSS estable, pero no podíamos hacer milagros”: German leitzelar TEGUCIGALPA. La junta interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) encontró una institución colapsada, pero cumplió una “acción patriótica” de estabilizarla y dejarla en una mejor situación financiera; aunque tampoco se podía hacer un milagro, aseveró a LA PRENSA el interventor German Leitzelar. Leitzelar valoró positivamente la propuesta de reforma transitoria formulada por los sectores obrero y privado para crear una nueva gobernanza en el IHSS, y aclaró que 18 meses después de haber asumido sus cargos estaban listos para entregar la administración a las nuevas autoridades; pero lamentablemente una serie de circunstancias lo impidieron. “Esa es una salida necesaria y si se hubiese aprobado la Ley del IHSS que está en el Congreso Nacional en esos 18 meses, nosotros hubiéramos entregado al nuevo régimen y a la nueva gobernanza que está establecida en esa ley”, arguyó. Recordó que uno de esos obstáculos que impidió hacer la transición en tiempo fue que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional no pudieron avanzar en la nueva Ley del IHSS por la falta de acuerdos entre el sector obrero y el sector empresarial, y tampoco se discutió y aprobó la Ley de Sistema Nacional de Salud, la Ley de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías y la Ley del Seguro de Accidentes de Tránsito. “Tenga la convicción que nosotros hemos ido a cumplir una acción patriótica para rescatar una institución que estaba colapsada, y que ahora está creciendo, se está estabilizando, pero tampoco podemos hacer milagros”, indicó. El jurista dijo que ahora con la posibilidad que se presenta de aprobar una ley transitoria se allana el camino para que la junta interventora pueda entregar formalmente la dirección y administración del IHSS a una autoridad constituida legalmente desde el Congreso Nacional e iniciar de esta forma el proceso de transición ordenada. “Con esto nosotros podemos entregarle a otra autoridad transitoria mientras se resuelve el proceso de concursos para la elección de las autoridades permanentes; pero tendríamos que entregarle a un equipo técnico que se haga cargo, pero tienen que ser un proceso ordenado no a la carrera ni a matacaballo”.



Finanzas. El interventor destacó que a la fecha el IHSS está siendo administrado con cero endeudamiento, pues la deuda de 1,700 millones de lempiras que dejó la administración pasada con el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está completamente pagada. Agregó que este régimen lo recibieron con 12,000 millones de lempiras de reservas, pero a la fecha lo entregan con más de 27,000 millones de lempiras, “lo que evidencia que con una administración adecuada se ha mejorado la situación”.