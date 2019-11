MP presenta recurso de inconstitucional contra ley de inmunidad parlamentaria

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público interpuso este lunes un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto que otorga inmudidad a los diputados del Congreso Nacional.

El Ministerio Público concluyó que el procedimiento no fue el adecuado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 373 de la Constitución de la República.

"La acción se hizo sin modificar constitucionalmente la anterior derogatoria, por medio de una ley ordinaria, lo que evidencia un mal procedimiento. Además, la votación requería de 2/3 de los diputados y ser ratificada en una siguiente legislatura", explicó el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.

En el documento pide que "se declare por razones de forma, la inconstitucionalidad del decreto legislativo no. 117-2019, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,076, contentivo de la razones de forma y fondo, la inconstitucionalidad del decreto legislativo No.117- 2019, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 35,076, contentivo de la reforma por adición del artículo 10 -A, al Decreto No. 363 - 2013,contentivo de la Ley orgánica del Pod Legislativo, relativo a la función parlamentaria, por colisionar con el contenido esencialdel artículo 373 de nuestra Ley fundamental, vinculado a la inobservancia del proceso constitucional requerido para derogar la vigencia y aplicabilidad de los decretos legislativos (con rango de reforma constitucional) No. 175-2003, ratificado constitucionalmente por el No. 105-2004 (que reformaron el artículo 200 constitucional, y son vigentes a la fecha ); y asimismo, con el establecimiento de reglas de procedibilidad, sin observar o determinado por el artículo 219 de la constitución de la república hondureña".

La reforma a la Ley Orgánica del Congreso Nacional que permite a los diputados tener inmunidad parlamentaria en el manejo de recursos del fondo departamental fue publicada en La Gaceta el 24 de octubre.

Las reformas están contenidas en la edición 35,076 de La Gaceta con fecha 18 de octubre de 2019.

El Congreso Nacional aprobó en un solo debate la inmunidad parlamentaria por medio del artículo 10-A del decreto legislativo 363-2013 de la ley Orgánica del Poder Legislativo.

Con la reforma los congresistas se blindan de cualquier acción penal, civil o administrativa en su contra como también los fondos que manejen ellos u otros servidores públicos que incluye a las Organizaciones no Gubernamentales.