Consternación por padre que mató a su hija de cuatro meses en El Paraíso

El Paraíso, Honduras

Indignación y repudio ha causado el asesinato de una niña de cuatro meses por parte de su padre en la aldea Las Flores de El Paraíso, en el oriente de Honduras.

Luis Antonio Rodríguez Vallejo (21) confesó el crimen de su hija recién nacida tras capturado por agentes de la Policía Nacional.

"Me arrepiento de lo que hice, pero ya es tarde. Por mi mente solo pasaron malos pensamientos, en ese momento no supe que hacer, se me metió el diablo", reveló Rodríguez cuando era trasladado en una patrulla.

La mamá de la bebé es una adolescente de 15 años de edad, quien desconsolada dijo que ella estaba en la casa de su padre cuando se enteró del atroz crimen.

También explicó que la niña estaba siendo cuidada por la madre de Rodríguez después que se separaron el marte de la semana anterior porque se la llevaban peleando. “Dejé la niña con la mamá de él, porque decía que sin ella no podía vivir”, relató entre lágrimas.

Luis Rodríguez confesó que mató a la bebé con un machete enfrente de sus padres porque la adolescente se negaba a seguir en una relación sentimental con él.

El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Luis Rodríguez por la muerte de su hija de cuatro meses en El Paraíso.