Familia del comunicador Gustavo Ardón solicita ayuda tras ser hospitalizado

San Pedro Sula, Cortés.

Gustavo Ardón, conocido comunicador social de la zona norte del país, se encuentra delicado de su salud, por lo que su familia solicita nuevamente apoyo económico.

Ardón está internado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) de San Pedro Sula desde el pasado domingo, ya que tuvo que enfrentar otra cirugía para que le colocaran una sonda interna, ahora está siendo sometido a un proceso de diálisis en la sala de medicina de hombres.

Ayuda Número de cuenta en Banco Atlántida a nombre de su esposa Linda Marisol Banegas Fajardo: 2202849705

Según se conoció, sus riñones no funcionan correctamente, por lo que tuvo que ser movilizado de urgencia al Seguro Social.

"Son ya 28 meses que tenemos de estar luchando con él, actualmente tiene insuficiencia renal, cardíaca y diabetes, todo conjugado ha hecho que su salud se complique aún más. Ha quedado débil, por lo que está en observación", dijo a LA PRENSA, Marisol Banegas, esposa de Gustavo Ardón.

Agregó que de momento el proceso de diálisis se lo está realizando en el Seguro Social, pero deberá estar en su casa posteriormente, y médicos le han sugerido una habitación especial donde solo pueda permanecer él y quien le ayudará con la diálisis.

Katia Danilov, vocera del Seguro Social de San Pedro Sula, comentó a LA PRENSA que Ardón permanece en observación y que la institución le está brindando todo lo necesario en cuanto a medicamentos para su recuperación.

-Antecedente-

El periodista Gustavo Ardón fue trasladado el pasado 19 de febrero de 2018 a Tegucigalpa para realizarle una operación de corazón, de la cual salió bien.



La noticia se dio a conocer por medio de su esposa, quien expuso que Ardón no necesitaba válvulas ni marcapasos. Los cardiólogos le detectaron un problema en el corazón y fue necesario colocarle un catéter porque sus arterias estaban obstruidas.



El comunicador viajó a la capital acompañado de sus familiares, quienes lo apoyaron en ese delicado proceso. Cientos de hondureños y amigos realizaron varias actividades para recaudar fondos en ayuda al reportero.

Gustavo Ardón ha trabajado en televisión y radio.



Antes de viajar a Tegucigalpa para la intervención en ese momento, Ardón manifestó: "Mi mayor confianza es en Dios. Él está conmigo y sé que no me dejará, estoy agradecido con todas aquellas personas que se han solidarizado y que me han mandado mensajes de cariño, eso no tiene precio”.



Desde noviembre del 2017, Ardón comenzó a sentirse cansado y con dificultad para respirar; apenas podía subir gradas. Fue a revisión médica e inicialmente le manifestaron que se trataba de un reflujo porque aún acostado tenía problemas para respirar. Los medicamentos no funcionaban y el problema seguía, por lo que fue remitido a los especialistas del corazón.