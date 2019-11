Hasta 100 licencias decomisan a diario en la CA-5 por exceso de velocidad

San Pedro Sula, Honduras.

A raíz de los operativos de la Policía de Vialidad en la carretera CA-5 a conductores como Antonio Tábora le llevará cinco horas viajar de San Pedro Sula a Tegucigalpa.

Este trayecto, en un vehículo relativamente nuevo, con tanque lleno de combustible, de seis cilindros, sumado a que la carretera se presta para llegar en tres horas, le toma muchas veces a los conductores hasta cinco horas arribar a la capital si va de San Pedro Sula. Esto sucede porque tienen que conducir en algunos tramos hasta a 40 kilómetros por hora.

Los agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizan operativos en el eje carretero con el objetivo de que los conductores no manejen a exceso de velocidad y los accidentes vehiculares disminuyan.

244 kilómetros son los que hay de San Pedro Sula hasta Tegucigalpa

Los agentes de la Patrulla de Carretera se colocan en varios puntos de la vía CA-5; de acuerdo con las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, esto se hace con el objetivo de que se disminuyan los accidentes vehiculares que tantas vidas han cobrado y enlutado a las familias hondureñas.

Se colocan en Pito Solo, en el desvío hacia el departamento de Santa Bárbara. “Generalmente nos ubicamos unos mil metros adelante de donde están los rótulos del límite de velocidad. El velocímetro alcanza una distancia de 950 metros, es decir, que se le toma foto al automóvil y no pueden decir que no era su carro o que venía a una velocidad menor porque queda todo grabado”, explicó uno de los agentes ubicado en el punto de Pito Solo.

38 faltas graves son las que contempla el artículo 98 de la Ley de Tránsito

Los agentes de la Patrulla de Carretera instalan los operativos de 6:00 am a 6:00 pm.

Otro de los puntos donde realizan los operativos es en Siguatepeque. Al regreso del viaje se ubican en la recta de Yojoa, pasando el peaje, unos 500 metros antes de llegar al desvío de La Barca. En Taulabé únicamente ponen retén para dar seguridad, pero no hay velocímetros.

Los uniformados ejecutan los operativos en las rectas, por lo general luego de las señales que indican a los conductores cuál es el límite de velocidad. Fotos: Moisés Valenzuela

Cuestionamientos.

“Lo que sucede es que la gente ya conoce las horas y los puntos donde se ubican y aprovechan para avanzar y ya saben en qué zonas son las que pueden correr”, dijo Antonio Tábora.

El conductor sugirió que si la CA-5 es una de las mejores carreteras del país y reúne los estándares para conducir a 100 kilómetros por hora, por qué limitar la velocidad a 70 kilómetros o menos.

2 Claves de la Ley 1. Artículo número 98

Establece que una infracción grave es circular el vehículo en vía pública a una velocidad superior a la que establecen los avisos o señales de tránsito, por lo que se le decomisa la licencia y multa de L600. 2. Sanción artículo 101

En caso de reincidencia por segunda vez, en el período de un año, se aplicará la multa original aumentada en un 50% y accesoriamente se suspenderá la licencia de conducir por seis meses.

“Hay una relación desfasada porque si se conduce en un vehículo con un motor de seis cilindros, pero como no se le permite conducir a una velocidad de 100 kilómetros es un desperdicio de logística. Por eso hoy en día se está optando por comprar carros pequeños, que ahorran combustible y que van al límite de la velocidad requerida”, comentó Tábora.

El objetivo es evitar accidentes viales y construir una cultura de respeto vial.

Hernán Garay, quien venía de Tegucigalpa con su familia, fue detenido por uno de los agentes de la Patrulla de Carretera en Santa Cruz de Yojoa, el velocímetro marcó 120 kilómetros. En ese momento le hicieron esquela, y además un llamado de atención.

“Me enseñó la foto del velocímetro, la velocidad que traía. Me tocó pagar 600 lempiras porque me decomisaron la licencia. Ahora al conducir me apego a la velocidad que corresponde”, expresó Garay.

Velocidades .

De acuerdo a las normativas internacionales, la velocidad en las carreteras no convencionales, en este caso la CA-5, para motocicletas, vehículos turismos y autobuses tanto de turismo como de transporte de pasajeros es de 90 kilómetros por hora como máxima y de 50 kilómetros mínima.

En el caso de los camiones, vehículos articulados y furgones podrán circular en este tipo de vías a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y una mínima de 40 kilómetros, mismas velocidades que indica la Ley de Tránsito del país.

De acuerdo a un informe por la DNVT, de enero a septiembre se registraron en el país 743 accidentes en los diferentes ejes carreteros que cobraron la vida de 1,266 hondureños.

Los accidentes de tránsito constituyen en Honduras la segunda causa de muertes violentas después de las producidas por armas de fuego.

El subcomisario José Albany Herrera, jefe de comunicaciones estratégicas de la DNVT, informó que a diario se decomisan en el referido eje carretero un máximo de 100 licencias de conducir.

Aseguró que a raíz de los operativos en la CA-5, los accidentes de tránsito han disminuido.