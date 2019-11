Cómo evitar caer y reenviar Fake News en redes sociales

Redacción.

Las redes sociales son el puente perfecto para llegar a millones de usuarios para difundir fake news gracias a la viralización y cadenas que se reenvían en las mismas.

De acuerdo al prestigioso informe de The Global State of Digital in 2019, elaborado por Hootsuite y We Are Social, se estima que 3,484 billones personas utilizan las redes sociales. Statista, firma proveedora de datos en social media reveló las plataformas con más usuarios:



Si alguna vez has recibido un link por parte de un familiar o amigo, no te emociones y verifica primero que es lo que estás a punto de abrir. WhatsApp recientemente ha ganado gran auge para la proliferación de noticias falsas, así como estafas que se realizan directamente a través de esta aplicación.



-Qué son las Fakes News-

Las Fake News o noticias falsas son contenido tendencioso y mal intencionado con titulares que fomentan la desinformación y engaño. Esta información es expuesta por medios masivos como las redes sociales, prensa, televisión, radio, etc.



A continuación te presentamos una guía básica para no caer, ni reenviar dicha información que posteriormente te pueden hacer pasar vergüenza, ser estafado o incluso te pueden robar datos personales (contraseñas, números de cuentas bancarias, fotos, videos).



Una investigación realizada por Reuters Institute que posteriormnete fue presentada por Forbes y Statista reveló cuales son los países con mayor exposición de noticias falsas, así mismo las principales secciones que más se prestan para esto.



-Combatiendo las noticias falsas-

AFP en 2018 lanzó su proyecto AFP Factual que es un equipo de periodistas encargados de monitorear y verificar contenidos virales que circulan en en varios países de Latinoamérica, supervisados por el jefe de redacción y los directores especializados.

WhatsApp por su parte inició una campaña para combatir las noticias falsas limitando la cantidad de reenvíos de mensajes a cinco por chat.

Varios tuits de la presidenta interina de Bolivia denostando a “originarios” e “indios” circulan en redes sociales estos días, pero no todos aparecen en su cuenta. ¿Realmente los había publicado Jeanine Añez?

En resumen antes de abrir o reenviar un link asegurate que esta sea de una fuente confiable, así mismo asegurate que el sitio web presente el protocolo HTTPS el cual es el más seguro de la actualidad.

