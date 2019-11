México concede asilo político a Evo Morales

La Paz, Bolivia.

Evo Morales, quien renunció el domingo a la Presidencia de Bolivia en medio de una grave crisis tras los comicios del 20 de octubre, aceptó la oferta de asilo ofrecida por México, informó este lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.



"Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales mediante la cual ha respondido a nuestra invitación y solicitó verbalmente y formalmente el asilo en nuestro país", informó el canciller en rueda de prensa.

Ebrard expresó que México "ha decidido conceder asilo por razones humanitarias" a Morales "en virtud de la urgencia que afronta en Bolivia donde su vida e integridad corren peligro".



"Procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para quien bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Evo Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad", añadió.



El canciller, quien no aceptó preguntas de la prensa, no desveló si Morales se encuentra todavía en Bolivia ni la fecha en la que viajará a México.



El responsable de Exteriores de México explicó que ya ha informado de esta decisión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) invocando "la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales", y que informará a la ONU y al Senado mexicano.





"Nuestra tradición ha sido siempre por la protección a los perseguidos políticos", reivindicó Ebrard, quien dijo que "el otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano acorde con sus principios normativos de política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos".



Este domingo, Morales anunció la repetición de las elecciones presidenciales después de que la OEA detallara numerosas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre en los que resultó reelegido por un cuarto mandato.

Vea: Trump afirma que renuncia de Evo es una advertencia para Maduro y Ortega



Pero poco después, y ante las presiones de policías y militares, Morales confirmó su renuncia a la Presidencia después de casi 14 años en el poder, en un vídeo desde algún lugar indeterminado.



Este lunes, en una rueda de prensa junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano denunció el "golpe de estado" ocurrido en Bolivia y anunció que "México no reconocerá al nuevo gobierno".



Además, también anunció que pedirá a la OEA una "reunión urgente" del organismo para evaluar la situación en Bolivia tras la renuncia de Morales, y criticó el "silencio" del organismo este domingo tras el "pronunciamiento militar". EFE