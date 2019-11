Continuidad de la Maccih en Honduras es incierta

Misión viaja a cabildeo a Washington TEGUCIGALPA. Ante los crecientes rumores de que el Gobierno analiza la posibilidad de no renovar el convenio de la Maccih, una misión de diputados y de la sociedad civil hondureña viajará a Washington esta semana para cabildear con influyentes congresistas y senadores estadounidenses. Así lo informó el diputado Yahvé Sabillón, coordinador del frente parlamentario de apoyo a la Maccih, quien reveló a LA PRENSA que han recibido información de diplomáticos de Estados Unidos en Tegucigalpa de que el Gobierno no renovará el convenio de la Maccih. Sabillón explicó que formalmente solo quedan menos de 6 días para que se amplíe el mandato de la Maccih, ya que el canje de notas entre la OEA y el Gobierno debe efectuarse 60 días antes de la fecha de expiración del convenio, que es el 19 de enero de 2020. “Nos preocupa porque hasta ahora ninguna de las partes ha informado de los avances de la auditoría de la Maccih ni tampoco si ya hicieron el intercambio de notas y eso nos da muchas sospechas”, apuntó.

Sabillón advirtió que de no prorrogarse la presencia de la Maccih en Honduras, prácticamente se le da el tiro de gracia a la Ufecic, que sin el aporte de la misión está condenada a desaparecer. “Entonces todo indica que hay sectores políticos de mucha influencia y poder que están incómodos con la Maccih y que quieren que se vaya”, dijo.