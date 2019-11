San Pedro Sula tendrá en 2020 dos nuevos pasos a desnivel

Bulevar de la 33 transformó la zona este Cruzar la ciudad desde El Polvorín hasta la Toyota hoy tarda entre 15 y 20 minutos, antes cuando no se había construido el bulevar, el trayecto se recorría hasta en una hora. La obra fue habilitada hace varios meses y es la décima del proyecto San Pedro Sula Siglo 21 con una inversión arriba de los 220 millones de lempiras. El bulevar ha llevado calidad de vida a los pobladores de la zona y a los conductores en general, pues está iluminado, señalizado y con cero baches. “Nosotros decidimos cambiar hasta la fachada a nuestro negocio, pintarlo y nos sentimos mejor porque ya no recibimos aquella cantidad de polvo como cuando no estaba pavimentado”, afirmó Juan Méndez, propietario de un negocio en el sector.La vía ha convertido además en una paso de alivio para los conductores que vienen del aeropuerto y viceversa.Actualmente, la Municipalidad se encuentra plantando cuatro mil árboles de macuelizo enano en la mediana de la 33 calle. Gustavo Rubí, asesor ambiental de la Municipalidad, explicó que es una reforestación en la mediana de la 33 calle, desde la zona llamada El Polvorín hasta el bulevar del sur por la Toyota. Se trata de una siembra de macuelizo enano, de los cuales hay cuatro mil árboles que se están plantando y que generarán oxígeno. “La forestación urbana nos permite llevarle relajación, salud, y quitar estrés al ciudadano”, dijo.