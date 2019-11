Muere productor de Univision Nelson Ruiz Pérez

Estados Unidos.

La cadena hispana Univision anunció la muerte de su productor Nelson Ruiz Pérez, creador programas como Nuestra Belleza Latina y Mira Quién Baila, entre otros.

El puertorriqueño Ruiz Pérez murió el 9 de noviembre a sus 45 años tras batallar contra el cáncer en los huesos.

"Para nosotros fue una bendición haber sido testigos de su pasión y el cariño que volcaba en cada producción", dijo Jessica Rodríguez, CMO y presidenta de Entretenimiento de Univision.

Nelson inició trabajando para Univision desde su natal Puerto Rico, para luego mudarse a Miami, Florida, donde comenzó a idear contenido para la audiencia hispana, entre los que destacan los realitys más populares de Univision en la última década: Nuestra Belleza Latina y Mira Quién Baila.

"Transformó la programación tipo reality para las audiencias hispanoamericanas como productor de algunas de las más populares series sin guión que se han transmitido en la televisión en español en Estados Unidos", destacó Jessica Rodríguez.

La ex Miss Universo 1993 Dayanara Torres también lamentó la muerte del productor, con quien trabajó durante su participación en la quinta edición de Mira Quién Baila.

"Hay personas que llegan a tu vida en el momento perfecto, para quererte, para aconsejarte, para transformarte y tu vida jamás será la misma... Es lo que (Nelson) hiciste con la mía. Tu cariño, amor, tus consejos y tus deseos de verme brillar me han cambiado la vida... Me diste tu ejemplo de lucha y positivismo", expresó la ex reina de belleza, quien actualmente está en tratamiento por cáncer de piel.

Durante su trayectoria en Univision, Nelson Ruiz Pérez también se destacó en las producciones de eventos especiales como El Grito de México, el Teletón, las tradicionales 'Mañanitas' a la Virgen de la Guadalupe y hasta las despedidas de año, desde diversos puntos de Estados Unidos.