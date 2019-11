DPI ya tiene la pista de banda que asalta en motocicletas

Consejos

1- Si es inevitable ser víctima de robo no se oponga, es mejor entregar las pertenencias que la vida.

2- Llamar al número de emergencia 911.

3- No comentar a personas ajenas sobre su intención de realizar actividad bancaria.

4- Ser discreto al realizar retiros de dinero.

5- Mantenerse alerta dentro del banco.

6- Al salir el banco esté pendiente de movimientos de otras personas.

7- En los estacionamientos mire a su alrededor.

8- Si se percata de algo sospechoso no salga de las instalaciones y llame al 911.

9- Si hay un carro o moto que sigue sus movimientos busque ruta rápida y llame al 911.