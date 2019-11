Fabián Coito: “Choco tiene que mejorar el tema del compromiso”

San Pedro Sula, Honduras.

Fabián Coito no tiene ninguna duda de que Honduras avanza por el camino correcto en busca de lograr el objetivo para el cual se le contrató.

Sabe que carga en sus espaldas la ilusión de todo un país, aunque no le pesa el compromiso, pues contagia de confianza, de optimismo; pero sobre todo el técnico uruguayo de la Selección Nacional refleja una seguridad tremenda cuando habla de lo que deberá de encarar Honduras: la hexagonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El entrenador de la Bicolor se mostró muy abierto.

¿Sus argumentos? Los cinco triunfos consecutivos (no se lograban desde 2008) que suma la Bicolor tras su mala presentación en la Copa Oro, el liderato de la Liga de Naciones y el éxito del recambio con el surgimiento de algunos jugadores juveniles como Jonathan Rubio, Rigo Rivas, Douglas Martínez, Jorge Benguché, entre otros.

¿A qué le apunta Honduras en la Liga de Naciones?, ¿qué jugador lo ha impresionado?, ¿quién será su número 9 en la eliminatoria?, ¿es Honduras superior o inferior a los rivales?, ¿qué extranjeros caben en la Selección?

“Emilio Izaguirre es un jugador que nos aporta mucha experiencia, su tranquilidad para ciertos momentos. él juega en una posición donde hay que tener mucho desgaste”, dijo Coito al editor de Golazo, José Luis Barralaga.

¿A qué aspira Honduras en esta Liga de Naciones?

Bueno, nosotros debemos priorizar todo junto, trazándonos objetivos. El primero es sumar puntos, mantenernos en los primeros seis de la hexagonal para llegar al momento decisivo, mantenernos hasta junio, por lo tanto nuestro objetivo es ganar el grupo de la Liga de Naciones, clasificar a semifinales y poder llegar a la final, ya que nos ayudaría en la parte motivacional a seguir sumando puntos y nos daría prestigio. Aparte, todo va de la mano y siempre es bueno pelear en las instancias finales en donde compita Honduras.

¿Considera que ya estamos clasificados a la hexagonal?

No, todavía no, hay que ver los rivales que nos pueda tocar. Todo va de la mano, es muy difícil separar el posicionamiento con el torneo en que tanto dependemos de otros rivales, pero la idea es hacer lo nuestro y no depender de ninguna selección.

¿Qué representa para usted sumar cinco triunfos consecutivos con la Bicolor?

Personalmente no es tanto, yo lo que creo es que nos da prestigio, posicionamiento ante los ojos del mundo, y eso es importante para que nosotros creamos en que podemos hacer bien las cosas.

En el punto estadístico, pues un día eso se va a terminar y tampoco eso quiero que crezca en el sentido de imaginar que jugamos por eso, creo que eso se ha ido dando a medida que hemos jugado los partidos, la necesidad en cada uno de ellos y los objetivos.

Ojalá los podamos extender a siete con esta doble fecha Fifa que viene (Martinica y Trinidad y Tobago).

¿Cree que ese invicto de partidos puede generar presión?

No, tenemos muy claro que el éxito en el fútbol es circunstancial. Nada es para siempre, ni los momentos malos son para siempre ni tampoco es indefinido, ya que los partidos siempre pasan por situaciones o circunstancias; por ejemplo, a veces el resultado no es el fiel reflejo del funcionamiento de lo que pasó en el juego. No vivimos en función del resultado, yo creo que cuando un equipo o un jugador se concentra en el resultado se distrae en lo más importante, que es la preparación y la forma de ver cómo se logra y hasta, como decimos en el fútbol, de disfrutar de la preparación que nos gusta a los entrenadores y jugadores, preparar un partido y ver las cosas más allá. Si nosotros nos concentramos que solo vamos a ganar, que venimos de cinco partidos ganados, nos olvidamos de lo realmente importante.

¿Con lo visto y hecho hasta ahora ya tiene Honduras un equipo titular para la hexagonal?

Yo diría que en un porcentaje tenemos una base importante de jugadores, lo que pasa es que no es lo mismo un equipo que una selección. Imagínate que jugamos ahorita en noviembre y de ahí hasta en marzo del otro año, en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas, el momento de algunos jugadores. No podemos aferrarnos a un 11, de aquí a marzo capaz las circunstancias nos pueden obligar a cambiar, pero si los jugadores se mantienen en ritmo estos partidos nos han demostrado que si siguen así sabemos a quiénes recurrir.

De cara a lo que viene, ¿qué le da tranquilidad o qué le preocupa más?

Más que situaciones puntuales, el funcionamiento del equipo es lo que más buscamos, un equipo corto, intenso, ser más contundente con sus pases, ser más fuerte de defensa a ataque, pero en algunos partidos no hemos hecho eso, concentrar situaciones de gol. La transición de defensa a ataque es una fortaleza del fútbol hondureño, pero de nada sirve si no las concretas, eso lo vamos logrando partido a partido.

¿Quién será el 9 para la H?

Falta mucho para eso. Bueno, a nivel de la Liga está Jorge Benguché, lo veo bien, es joven y viene evolucionando. Rubilio Castillo, pese a que viene de una lesión, quiero verlo cómo regresa, tiene condiciones, es un jugador muy disciplinado. Benguché es un buen delantero, pero creo que debe crecer en algunos aspectos, el fútbol internacional es muy exigente desde el control del balón y otros aspectos de juego.

Choco Lozano es un jugador muy cuestionado por la afición, ¿para usted es un buen jugador?

Para mí es un buen jugador, con buenas condiciones, tiene un recorrido importante en Europa y considero que el tema Lozano y la afición es que él genera una gran expectativa. Cuando no cumple vienen las decepciones y las críticas, me parece que es eso, y no se puede negar que es un buen jugador. Tiene que mejorar en algunas cosas, como el tema del compromiso.

¿Le gustaría enfrentar a México en la siguiente ronda de la Liga de Naciones?

A mí me gusta enfrentar siempre a los mejores rivales, si es a México, cómo no. Es factor de crecimiento jugar esa clase de partidos, como para los jugadores un aprendizaje importante.