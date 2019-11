Netflix dejará de funcionar en estos modelos de televisores

Redacción.



Netflix, una de las plataformas más utilizadas en distintas partes del mundo, ya no estará disponible en algunos televisores inteligentes y reproductores de Blu-Ray, a partir del 1 de diciembre.



Según anunció la empresa, esos aparatos dejarán de ser compatibles y la aplicación ya no se podrá reproducir por cuestiones técnicas.



Días atrás se supo que el servicio de streaming no estaría disponible en versiones antiguas de Roku (lanzados entre 2008 y 2011), así como en equipos Vizio lanzados antes de 2012.



Netflix dejará de funcionar en varios televisores



Ahora también se limitará a algunos smart TV de Sony, Samsung y Toshiba. En el caso de Sony, los equipos afectados son aquellos lanzados en 2009, 2010 y 2011.

En el sitio de Sony se detallan todos los modelos.



La compañía de Samsung explicó que algunos de sus televisores lanzados en 2010 y 2011 que tengan una C o D justo después del tamaño de la pantalla en el código de modelo también serán afectados.



Por su parte, Toshiba tiene menos modelos por lo que enumeró una lista más pequeña de dispositivos que ya no podrán ejecutar la aplicación: BDK21KU, BDX2150KU, BDX2200KU, BDX2250KU, BDX2500KU, BDX2700KU, BDX3000KU, BDX4150KU, BDX4200KU y BDX5200KU.



Las personas que tengan algunos de esos modelos verán en la pantalla un mensaje en el que se le avisa que el servicio de streaming dejará de estar disponible a partir de diciembre.

Anuncio de Netflix

El mensaje será: "Debido a limitaciones técnicas, Netflix ya no estará disponible en este dispositivo después del 1 de diciembre de 2019".



"Netflix ya no será compatible con una pequeña cantidad de dispositivos antiguos, debido a limitaciones técnicas. Hemos notificado a todos los miembros afectados y les hemos compartido más información sobre dispositivos en los que pueden seguir disfrutando Netflix sin interrupciones", se pronunció la empresa mediante un comunicado.



La buena noticia es que si tienen uno de estos aparatos no será necesario cambiar de televisor, sin embargo, será necesario adquirir un equipo para reproducir Netflix en la TV.



Se podrá continuar viendo a través de una Play Station, Xbox, Fire Stick, Chromecast o un Roku (reproductor de streaming y TV inteligente). También se podrá ver si el televisor cuenta con la función de pantalla espejo para conectarse vía bluetooth con el celular.