Fuerte sismo sacude el centro de Chile en jornada de protestas

Santiago de Chile.

Un sismo de 6,3 de intensidad sacudió la zona central de Chile, incluido Santiago, este lunes en la tarde cuando decenas de miles de personas protestaban por reformas sociales en el marco de un estallido social contra el Gobierno, informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).



El movimiento se percibió hacia las 18H53 horas locales (21H53 GMT) en la región de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Tuvo su epicentro a 8km al suroeste de la localidad de Illapel (norte de Chile), a una profundidad de 65 km, agregó el CSN.

Un reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) preliminarmente informó que el temblor había tenido una magnitud de 6,3, pero minutos después fue corregida y situada en 6,1. El USGS de Estados Unidos ubicó al temblor con una magnitud de 6.



El sismo se percibió hacia las 18H53 horas locales (21H53 GMT) en al menos seis regiones del centro y sur de Chile, con un epicentro fijado a 21 km al este de la localidad de Los Vilos y una profundidad de 65 km.



En el centro de Santiago, se percibió justo cuando la policía dispersaba a miles de personas que se manifestaban para pedir reformas sociales y contra el gobierno de Sebastián Piñera.



Tras el sismo "no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura", informó la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), mientras que el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

Vea: El exorbitante costo de la educación, centro de las protestas en Chile



Chile es uno de los países más sísmicos del mundo y cuenta con el mayor terremoto registrado alguna vez, de 9,5 en la ciudad de Valdivia hace 59 años.



En 2010, el país registró un sismo de 8,8 de magnitud, seguido de un tsunami, que ocasionó más de 500 víctimas. Otro terremoto de 8,3 se sintió en 2015 en el puerto de Coquimbo, en el norte del país.