Hondureños tienen 24 opciones para legalizar su estatus en EEUU

Claves 1. Dos permisos que un tepesiano debe tener Un permiso de visa que EEUU lo da para que el beneficiario pueda optar a un trabajo y el segundo es un permiso de no deportación, que significa que trabaja, que no es carga pública, paga impuestos y no tiene antecedentes penales 2. Lo que pasará después del 4 de enero de 2021 Esa es la fecha límite de la prórroga. Según Puerta, los hondureños que no aprovechen ninguna de las 24 opciones para legalizarse, el 5 de enero se convierten en sujetos candidatos a la deportación porque se vuelven ilegales 3. 21 años de aportar a la economía hondureña Las remesas familiares de los inmigrantes hondureños representan alrededor del 20% del producto interno bruto (PIB) del país. En Estados Unidos son una minoría que aporta mano de obra al país.