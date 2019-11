Caso Alejandra: se entrega segundo acusado de violación en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.

Luis Ulloa (19), uno de los tres sospechosos del delito de violación contra una menor de 16 años en Jutiapa, se entregó voluntariamente esta mañana en los juzgados, donde se le dictó detención judicial, por lo que regresará el siguiente miércoles ya a la audiencia inicial.

Lea también: "Operación Centella", realiza inspecciones en hoteles sampedranos

"Yo estaba en mi oficina y me enteré por mis colegas abogados que aquí en los juzgados estaba uno de los sospechosos de la violación de mi hija. Se sienten varias emociones al saber que está cerca de uno, esperamos que haya un juicio justo", manifestó la abogada Flor Sosa, madre de la menor afectada.

Luego de permanecer en audiencia de declaración de imputado, Ulloa fue sacado en una patrulla, y la abogada Flor Sosa se le interpuso de frente, justo en la salida de los juzgados, en protesta porque no lo sacaron por la parte frontal para que los medios de comunicación le hicieran tomas.

Despues de varios minutos de no convencer a la abogada, quien hasta se subió al tonón de la patrulla, los policias no les quedó de otra que regresarse y sacarlo por enfrente. "Que se haga justicia, no tiene que tener privilegios porque otros por delitos menores los sacan por enfrente" dijo Sosa.

-Anteriormente-

El pasado 10 de septiembre, la Fiscalía de Protección de la Niñez y Adolescencia reportó la detención cautelar de un menor de 16 años, acusado por tres infracciones penales relacionadas a la violación de una niña de 16 años en un complejo hotelero del sector de Jutiapa, Atlántida el pasado 20 de abril del presente año.

La Fiscalía de la Niñez presentó el señalamiento contra el menor de 16 años por las infracciones penales de coautor del delito de violación especial, autor de una tentativa de violación especial y se amplió la acusación en audiencia a cómplice de una tentativa de violación especial en perjuicio de niña de 16 años.

La madre de la menor ha pedido justicia en reiteradas ocasiones.

Por este caso, equipo de fiscales que llevaron a cabo la investigación en torno a la violación, presentaron desde el tres de mayo anterior la acusación con orden de aprehensión contra tres supuestos responsables de este ilícito, todos ellos acusados de violación especial como autores y coautores.

-Lo que pasó-

De acuerdo con la relación de hechos, la menor de 16 años fue llevada a una villa en un hotel donde dos adultos y un menor de edad empezaron a consumir marihuana y le dieron a la niña licor, que de acuerdo a los análisis de laboratorio, contenía también droga (metanfetamina).

La víctima intentó huir de sus agresores con quienes forcejeó, sin embargo, esto fue imposible. Después del trabajo investigativo de los agentes fiscales junto a investigadores de la Atic y Medicina Forense, se procedió a las acusaciones que de acuerdo al Código Penal vigente, en su artículo 140, corresponde al delito de violación especial, ya que los sujetos para cometer la violación, intencionalmente disminuyeron o anularon la voluntad de la víctima utilizando sustancias psicotrópicas o estupefacientes.

La pena para este delito en el caso de los adultos implicados, es de 15 a 20 años de cárcel, con las acusaciones presentadas también se había solicitado alerta migratoria a la Dirección de Migración y Extranjería, además una alerta roja ante la Interpol.