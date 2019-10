Lauren Hall, hija de hondureño, brilla en The Voice 2019

Los Ángeles, EEUU.

Tras siete años intentándolo, la joven Lauren Hall, hija del hondureño Hilton Hall, ingresó al reality The Voice en su temporada 17, que cuenta con Kelly Clarkson, Blake Shelton, Gwen Stefani y John Legend como jueces.

Hall, de 25 años, había estado audicionando en "The Voice", uno de los shows más popular en los Estados Unidos, desde que tenía 18 años, según indicó el Chicago Tribune.

Para su audición en el episodio del 8 de octubre Hall cantó la canción de Adele "One and Only", cautivando de inmediato a la jueza Kelly Clarkson, quien golpeó su timbre para reclamar a la joven para su equipo esta temporada.

Ganadora en la ronda de batallas

Hall, quien es una ex jugadora de fútbol de la Ball State University, por poco queda eliminada del concurso en la batalla del pasado fin de semana.

La joven, nacida en Chicago, cantó “Wrecking Ball” contra el dúo Myla Finks & Chelsea Grover, también conocidas como Hello Sunday, que interpretaron el mismo tema de Miley Cyrus.

Tras una pausa larga Clarkson anunció al dúo como el ganador, "Nunca he tenido tanto miedo de perder a alguien", dijo la cantante refiriéndose a la dura decisión de tener que deja ir a Lauren.

Pero el cantante de country Blake Shelton fue la salvación de la joven al robarla para que fuera parte de su equipo. "No puedo decirte cuánto significa para mí", dijo Lauren a su nuevo entrenador. "He estado anhelando esto por tanto tiempo y realmente aprecio que me hayas dado una segunda oportunidad".

Lauren deberá seguir conquistando a los jueces para la ronda de los "knockouts", que se transmitirán este próximo martes 05 de noviembre por la cadena NBC.