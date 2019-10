Ovidio Guzmán tras su captura: Ya paren todo el desmadre, aquí están mis hijas

Ciudad de México.

El Gobierno de México dio este miércoles a conocer un pormenorizado informe, anunciado como un "minuto a minuto", del fallido operativo del 17 de octubre para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "el Chapo" Guzmán, en Culiacán, que desató una ola de violencia.



Esta es la cronología de unos hechos que, en medio de rumores y vacíos informativos, dejaron 8 muertos y una veintena de heridos, además de una cincuentena de presos fugados de un penal local y numerosos daños en la ciudad.



La captura ocurrió luego de que una corte en Columbia (EEUU) emitiera una orden de arresto contra Ovidio Guzmán por el delito de asociación delictiva y tráfico de drogas el pasado 2 de abril de 2018.





Cinco meses después, el Gobierno de EEUU solicitó a México la detención provisional con fines de extradición. Y el 25 de septiembre, un juez emitió una orden de detención provisional con fines de extradición contra el hijo del ex jefe del cartel de Sinaloa.



El pasado 9 de octubre, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabajan en un informe donde describen "personas e inmuebles" vinculados a Ovidio, que entregan el 11 de octubre.

Día del operativo contra Ovidio

13.00 hora Ciudad de México (12.00 hora Culiacán y 18.00 GMT): Personal de la Guardia Nacional presenta en la FGR de la capital su informe para sustentar orden de cateo, en tanto se preparan en Culiacán para el operativo.



15.00 hora Ciudad de México: El operativo llega al domicilio ubicado en un fraccionamiento del centro de Culiacán.



15.30 hora Ciudad de México: Inicia el operativo en Culiacán, las fuerzas federales rodean el inmueble, "estando el objetivo dentro en compañía de su familia".



15.50 hora Ciudad de México: Concluye la presentación del informe ante la FGR, y se espera la confirmación del orden de cateo. Es decir, se realizó el operativo antes de contar con la autorización.



Paralelamente, inician las "agresiones de los delincuentes contra las fuerzas de seguridad", y ello "hizo innecesaria la orden de cateo", según la versión oficial.



16.15 hora Ciudad de México: Guzmán sale del estacionamiento del inmueble y es cuando se le toman unas fotos que se filtraron a medios.



16.17 hora Ciudad de México: El hijo del Chapo hace una llamada telefónica donde busca persuadir a sus hermanos y sicarios a que cesen "la actitud hostil. Eh, ya paren todo, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor, ya tranquilos, ya paren todo, ya ni modo", dice Ovidio con calma a su interlocutor en el teléfono celular.





"Díganles ya que se retiren. Pero ya dígales pues, ya, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadres por favor!, ahí están mis hijas", se escucha decir, ya más apresurado, a Guzmán al teléfono antes de que se corten las imágenes.



16.25 hora Ciudad de México: Se reportan los primeros militares heridos por las agresiones de grupos armados.



16.45 hora Ciudad de México: El Gabinete de Seguridad informa al presidente de las actividades desplegadas por los delincuentes en Culiacán.



16.50 hora Ciudad de México: Más sicarios rodean la casa y además rodean también, dejando incomunicadas, bases militares en tres municipios: Cosalá, Costa Rica y El Fuerte.



18.04 hora Ciudad de México: Se registran agresiones a las fuerzas militares en distintos puntos de la ciudad, además de quema de vehículos y la fuga de unos 50 presos de un penal de Culiacán.



19.49 hora Ciudad de México: Se ordena la cancelación del operativo y el retiro de las tropas por "decisión colegiada".



20.17 hora Ciudad de México: Los grupos armados liberan a varias fuerzas federales retenidas.



20.30 hora Ciudad de México: El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, emite un mensaje junto al gabinete de seguridad sobre los sucesos ocurridos.

Vea: La lujosa casa de Ovidio Guzmán donde el hijo del Chapo fue detenido por militares



OTROS DATOS RELEVANTES DEL OPERATIVO:



- Se estableció un "círculo interno" de seguridad de 8 guardias nacionales, 38 miliares, 7 vehículos y dos patrullas de la Policía Federal.



- En un "círculo externo", cerca de la zona cero del operativo, se ubicaron otros cuatro equipos de fuerzas federales que en su conjunto sumaban un centenar de efectivos.



No obstante, varios grupos no llegaron al lugar estipulado al padecer agresiones de los sicarios.



- Ello dificultaría la ruta de evacuación hacia el aeropuerto para llevarse a Ovidio Guzmán. Un trayecto estimado en 25 minutos.



- Estiman que hubo unos 300 sicarios que participaron en los distintos ataques en la ciudad.



- Durante las agresiones se desplegaron hasta 38 aeronaves de seguridad federal.



- De acuerdo con el "resumen de afectaciones" oficial, hubo 8 muertos: 1 civil, 1 miembro de la Guardia Nacional, 1 interno del penal y 5 agresores, además de 19 heridos. Con información de EFE.