Test mental: Lo primero que veas en este dibujo revela cómo eres con tu pareja

No cabe duda que cada pareja es un mundo, y cada relación es completamente diferente, sus propias reglas, costumbres y experiencias. Las personas construyen un vínculo con rutinas, ritmos, roles, formas de divertirse y hasta de hablar.



Obviamente la intimidad es algo muy propio y distinto en cada pareja. No existe una única ni 'correcta' forma de sentir el placer o la felicidad. Es algo que se construye entre ambos, con confianza y una comunicación respetuosa.



Alguna vez te has puesto a pensar, ¿cómo es la intimidad que tienes con tu pareja? Este test mental podría resolver tus dudas. Mira la siguiente imagen y responde qué es lo primero que ves, luego busca tu respuesta.



30.10.2019

1/5

>