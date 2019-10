Miguel Reynoso, el agente que entregó las narcolibretas

San Pedro Sula, Honduras.

Las narcolibretas que fueron parte de la evidencia en el juicio contra el exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández (de 41 años) han salido nuevamente a la luz tras el brutal asesinato de su autor, el narcotraficante Nery López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza, quien, según su abogado, había pedido ser trasladado del penal donde lo mataron.

El contenido de esas narcolibretas fue presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York porque implican a Hernández en el tráfico de droga, una de las evidencias que sirvió para la condena por cuatro delitos vinculados al narcotráfico del hermano del presidente Juan Orlando Hernández, quien aguarda sentencia en Estados Unidos.

Un detective del Ministerio Público fue el testigo que contó al jurado cómo fue que incautó las libretas contables -que mencionan a Tony Hernández- al narcotraficante López Sanabria, asesinado el 26 de octubre en el penal de El Pozo. De acuerdo con el abogado de Sanabria o Magdaleno Meza, este había accedido a desmentir la existencia de estas libretas a cambio de ser transferido de prisión.

El detective Miguel Reynoso, de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Honduras, viajó con esas libretas hasta Nueva York a fines de septiembre para entregarlas a los fiscales que inculparon al exdiputado Tony Hernández (2014-2018) por el tráfico de toneladas de cocaína a Estados Unidos durante más de 10 años.

En el segundo día del juicio, Reynoso contó que el 6 de junio de 2018 inspeccionó tres vehículos detenidos por la Policía Militar en el departamento de Cortés, en los que arrestaron a Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Wilson López o Magdaleno Meza Fúnez, uno de los socios del cartel Valle Valle, según las autoridades antinarcóticos de Honduras.

En compartimentos ocultos halló tres armas, un silenciador, dos granadas, intercomunicadores, joyas y un reloj “aparentemente de oro”, así como 193,220 dólares en efectivo, en su mayoría en billetes de 20. También encontró 11 libretas contables y en una de ellas, que lleva escrito “Trabajos pesados” en la tapa trasera, se habla de “harina” y se menciona a Tony Hernández.

El siguiente es el interrogatorio al agente Miguel Reynoso cuando habló de una de las libretas, publicado por Inner City Press:

El 3 de octubre, el detective Miguel Reynoso testificó en el juicio contra Tony Hernández, celebrado en una corte del Distrito Sur de Nueva York. El testigo de la Fiscalía estadounidense fue interrogado sobre la detención e incautación de un automóvil, incluido un libro de contabilidad (narcolibreta) con el nombre de Tony Hernández.

Inner City Press:

Primer testigo del Gobierno, Miguel Reynoso, detective. Le preguntan sobre una búsqueda de vehículos. Reynoso identifica un Volkswagen en el que le ordenaron buscar drogas. La foto se admite como Anexo 351.

Fiscal: ¿Qué está haciendo en esta foto?

Reynoso: Estoy examinando el motor del Volkswagen.

Fiscal: Me gustaría ingresar una estipulación de hecho.

Juez Castel: Ok.

La estipulación se lee como Exh 1005: El 6 de junio de 2018, la Policía detuvo legalmente dos vehículos en Cortés, Honduras: un Toyota y un Volkswagen. La Dirección Antidrogas de Honduras registró los vehículos y detuvo legalmente a los ocupantes. Uno de ellos tenía una identificación falsa, la de un hombre muerto.

Fiscal: Detective Reynoso, ¿encontró compartimentos ocultos?

Reynoso: Sí, debajo del asiento trasero. Cortamos una soldadura reciente y encontramos dos granadas.

Fiscal: “Detective Reynoso, ¿tuvo la oportunidad de contar los dólares que se encontraron en el compartimento?”.

Reynoso: Sí, eran unos $193,200 y había 9 cuadernos de espiral.

Fiscal: Volveremos a esos más tarde. ¿Es esta una representación justa y precisa de los teléfonos celulares y las armas que encontró?”

Reynoso: Sí.

Fiscal: ¿Dónde estaban ubicados?

Reynoso: Debajo de la bolsa de aire, en el tablero.

Fiscal: Enfocándose en el medio de estas tres armas de fuego que encontró, ¿qué había?

Reynoso: Aparentemente un silenciador.

Fiscal: ¿Y dónde encontró por primera vez este radio bidireccional?

Reynoso: Estaba debajo del piso del lado del conductor.

Fiscal: ¿Llegaron a tiempo cuando revisó los libros que encontró?

Reynoso: Sí.

Fiscal: ¿Puede resaltar Tony Hernández en la página?

El contrainterrogatorio de la defensa al detective Reynoso

Abogado Tein: Mi nombre es Mike Tein y hablo por Tony Hernández... Dijo que el 90% de billetes que encontró eran de $20. ¿Ahora cree que fue menos?

Reynoso: La mayoría era de 20.

Tein: ¿Escribió el desglose de 20 y otras denominaciones?, ¿puso el recuento por denominación en su informe?

Reynoso: Sí.

Tein: ¿Con quién lo contaba?

Fiscal: Objeción - preguntó y respondió.

Tras una reunión con el juez, el fiscal afirma que estipularán la admisión como evidencia.

Tein: Ok, es el Anexo 1, ¿puedo hacer algunas preguntas más?

Juez Castel: Sí.

Tein: ¿Dónde estaba cuando escribió este informe?

Reynoso: En la oficina pública, específicamente estábamos en la oficina contra el narcotráfico en San Pedro Sula.

Tein: ¿Los sospechosos estaban con usted?

Reynoso: En el mismo edificio.

Tein: ¿Ha recibido capacitación en la redacción de informes?, ¿se asegura de que lo que está firmando es verdad?

El abogado de Tony Hernández, Tein, está criticando una aparente discrepancia de 12 horas en la firma del informe del detective Reynoso sobre el efectivo y las listas de armas y libros de contabilidad... Tony Hernández.

Tein: ¿Entonces lo firmó a las 3:55 am?”

Reynoso: Sí.

El juez Castel declara un descanso para los jurados. Entonces, él también sale del banco. Aparentemente no hubo argumentos de abogados durante este descanso.

Tein sigue investigando el informe del detective Reynoso.

Tein: Lo escribió en ese momento para que no tenga que preocuparse por recordar?

Tein: ¿Está diciendo que hay un informe que enumera las denominaciones de los billetes?

Reynoso: Sí, debe ser parte de los registros.

Tein: No se refiere en este caso, ¿verdad?

Reynoso: No, en Honduras.

Tein: ¿Entonces le dio algunos a SDNY y otros no?

Tein: ¿Sabe cómo los fiscales de este distrito tomaron posesión de algunos de sus informes sobre la incautación del Volkswagen?

Reynoso: No.

Tein: ¿Has visto un informe en este caso que realmente enumere las denominaciones del dinero que incautaste?

¿Puso la evidencia de la mesa de esta manera, poco a poco, o alguien más lo hizo? ¿Por qué hay guardias armados tomando una foto?

Reynoso: No lo sé, no me acuerdo.

Tein: ¿Quién trajo consigo las herramientas para cortar en estos compartimentos?

Reynoso: Lo hicimos [nosotros].

Tein: ¿Usted mismo trajo las herramientas? ¿Llegó en uno o dos autos? ¿Con quién manejó? No le estoy pidiendo que lo nombre.

Reynoso: Conduje con mi colega.

Fiscal interrumpe, pidiendo finalizar el contrainterrogatorio en el juicio de Tony Hernández: “El interrogatorio directo fue de 30 minutos y has estado en este tema durante casi dos horas”.

Tein: tengo más preguntas. ¿Entonces los libros de contabilidad no fueron ingresados durante 13 días después de que fueron incautados?

Reynoso: Cierto.

Fiscal: ¿El nombre Tony Hernández se destacó durante su revisión?

Reynoso: Sí, el caso de Tony Hernández era bien conocido.

No más preguntas

Ahora, el juez Castel llama al almuerzo para el jurado. Luego, como con el descanso de la mañana, deja el banco, sin argumentos de abogados.

