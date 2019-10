Entregarán placas de alquiler a dueños de unidades de transporte

Tegucigalpa, Honduras.

Después de más de dos años, los transportistas ya pueden hacer el cambio de sus placas particulares a alquiler.

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) está haciendo el llamado a los transportistas que tienen una solicitud de asignación de placa de alquiler pendiente a que se aboquen a las oficinas regionales “para que se les emita una medida provisional o finalmente una resolución”.

El uso de placas particulares en el transporte público ha sido una de las quejas de conductores del transporte público y de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

René Caballero, delegado regional del IHTT, informó que aquellos transportistas que ya tienen la solicitud del cambio de la placa solo deben abocarse a las oficinas ubicadas en el barrio Guamilito para que se les emita la resolución para dirigirse al Instituto de la Propiedad (IP) a reclamar su placa de alquiler.

Aquellos que no han hecho la solicitud pueden hacerla llenando el formulario en el instituto.

“No se habían estado entregando, muchos hicieron la solicitud del cambio de placa y el IP a muchos les asignó placa de alquiler, pero no se las entregaba”, dijo.

IMPORTANTE Estiman que son más de 200 unidades en San Pedro Sula que circulan con placas particulares.

Caballero explicó que hay quienes andan dos revisiones, una como si anduvieran vehículo particular y otra correspondiente a la unidad del transporte público.“Ese es el problema que hemos tenido con Tránsito”, acotó.

Disponibilidad.

Calixto Pineda, encargado de Registro Vehicular del IP en San Pedro Sula, declaró que cuentan con las placas de alquiler en físico para su entrega.

“Ya está viniendo gente (a reclamar las placas), no la gran cantidad, pero sí están viniendo”, apuntó. El requisito primordial es la resolución emitida por el IHTT para poder entregarles las placas.

El uso de placas particulares en el transporte público ha causado un crecimiento en la competencia desleal, inseguridad para los usuarios del transporte y grandes cobros en la matrícula vehicular para los dueños de las unidades.

Nelson Fernández Toro, dirigente del transporte urbano, manifestó que desde hace dos años el IHTT y el IP no entregaban placas.

“Son más de dos años, era una situación entre el Instituto de Transporte y el IP”, apuntó.

Toro afirmó que los buses nuevos que portan placa particular están pagando entre L20,000 a L30,000 por matrícula vehicular.

“Porque andan con placa particular, al pasar a placa de alquiler les baja como a ocho mil lempiras”. El costo de la placa en general es de L500. “No hay placas para carros nuevos, pero para viejos no, yo matriculé mi carro (un bus rapidito) y no pude reclamar placas”, aseguró Toro.

También destacó que la competencia desleal ha aumentado. “El costo de la matrícula por un lado y por otro que hay muchos carros que andan con placas particulares y se meten a trabajar”.