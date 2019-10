Digna Valle enfrenta proceso de deportación, le niegan asilo en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

A casi un año de cumplir la condena de 54 meses que le fue impuesta en la Corte del Distrito Sur de Florida, EEUU, Digna Azucena Valle Valle (de 52 años) se encuentra a la espera de ser deportada. La hondureña fue trasladada desde la prisión al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), adonde gestionó su solicitud de asilo, pero le fue denegado.

Ahora la mayor del otrora clan Valle está en lista para ser deportada, pero no hay fecha concreta para su retorno a Honduras. Ya lleva 11 meses esperando ser enviada al país.

“Digna Valle indicó que si regresa a Honduras teme por su vida. Manifestó que representa un peligro volver, y pese a los argumentos que presentó, su solicitud no fue aceptada y ahora deberá esperar la deportación”, dijo un agente que conoce el caso de Valle.

LEA: En abandono mansiones de los hermanos Valle Valle y de Alexander Ardón

La hondureña fue capturada en Miami, Florida el 24 de julio del 2014, cuando intentaba regresar a Honduras y fue interceptada por agentes de la DEA, fue la primera del cartel en caer. Tras su captura, Digna decidió establecer acuerdos de cooperación. Se declaró culpable y fue sentenciada el 19 de abril del 2016, a 135 meses de prisión. Desde entonces guardó prisión en la Institución Correccional Federal, Tallahassee, una prisión federal de baja seguridad para las reclusas en Florida.

La caída del clan En 2013, los Valle señalados de narcos Comunicado de Ofac señaló al clan como narcotraficantes, trasegaron cientos de kilos de coca a Estados Unidos. Digna Valle, la primera en caer en Estados Unidos Fue detenida por agentes de la DEA en Miami, Florida, en julio de 2014. Colaboran con las Fiscalías de tres estados. El clan está dando información a las Fiscalías de Florida y Virginia y ahora a la de Nueva York.

A Digna le favoreció la negociación, porque solo pagó por el cargo de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos, con cuatro años y seis meses.

Cooperación.

La negociación de Digna Valle no se limitó únicamente a ser testigo en los juicios o casos que la Fiscalía determinara que su testimonio era importante, sino que también informes establecen que fue pieza clave para que su hijo Gerson Stanley Ortega Valle se entregara.

Ella fue quien convenció a su hijo que un acuerdo de entrega y cooperación sería la tabla de salvación. Fue así que el 28 de marzo del 2018 se presentó ante la Corte, para iniciar el proceso judicial en su contra por conspirar para traficar cocaína.

“Ortega Valle se entregó voluntariamente al Gobierno con la expectativa de que se declarara culpable del único cargo en la acusación. Se llegó a un acuerdo de culpabilidad en principio”, refieren los documentos de la Corte en el caso de Gerson Stanley Ortega Valle.

Pero al igual que su madre, Gerson también se sumó a un acuerdo de cooperación y entregó información que es procesada por la Corte de La Florida. Esto le valió para obtener un juicio rápido y por eso fue condenado a nueve años de prisión el 21 de noviembre del 2018.

Digna Valle en Honduras fue la cara buena del clan Valle. Personas que la recuerdan dicen que apoyó a los pobladores en Florida, Copán, y se identificó siempre con diferentes obras de caridad. Le gustaba respaldar las obras comunales y se le atribuye el apoyo para reconstruir la iglesia católica de El Espíritu, Copán.

“Somos culpables y estamos arrepentidos”: Luis y Arnulfo

Los hermanos Luis y Miguel Arnulfo Valle en una fotografía de archivo.

“Sé que soy culpable y estoy listo para cooperar con el Gobierno. Solo quiero pedirle, su señoría, que sea considerado conmigo con la sentencia. Gracias, su señoría”, exclamó Miguel Arnulfo Valle el 7 de noviembre cuando recibió su condena en la Corte del Distrito Sur de La Florida.

De igual manera, su hermano Luis también reconoció su culpa por conspirar para traficar drogas para Estados Unidos. “Reconozco que he cometido un delito y estoy arrepentido. Creo en Dios y creo en el sistema de justicia estadounidense. Y estoy muy comprometido, su señoría. Estoy cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos. Y estoy cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos porque me gustaría reparar el daño que he hecho. Y me disculpo. Quiero disculparme con usted, lamentando todo, y por eso estoy aquí. Quiero cooperar y ayudar al Gobierno”, dijo Luis Valle ante el juez.