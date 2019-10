“Vacatio legis” del nuevo Código Penal se resolverá esta semana

Tegucigalpa, Honduras.

Esta semana, el pleno del Congreso Nacional de Honduras resolverá la ampliación de la vacatio legis (o vacación legislativa) del nuevo Código Penal en respuesta a diversos sectores sociales, políticos, empresariales y gremiales que han venido demandando esa medida para poder efectuar las reformas de los artículos más polémicos del nuevo entramado jurídico.

Una importante fuente legislativa confió a Diario LA PRENSA que ya existe una decisión del diputado presidente Mauricio Oliva Herrera y del resto de los miembros de la junta directiva de someter un proyecto de decreto ampliando la entrada en vigencia de la nueva ley, y lo que está por definirse es el tiempo que se le dará para incorporar las modificaciones que han planteado diversos sectores de la sociedad. A la fecha ya han presentado sus observaciones el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Medios de Comunicación, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otros. Otras 30 organizaciones de sociedad civil han planteado la abrogación total del Código.

LEA: Diputados hondureños aprueban la inmunidad parlamentaria

1 Delitos código vigente nuevo código penal Polémica

Artículo 370. Reclusión de 2 a 5 años si el valor de lo malversado no excede de L1,000, y de 6 a 12 años si sobrepasa los L1,000, más la pena de inhabilitación absoluta.Artículo 474. Reclusión de 4 a 6 años más una multa de igual o hasta el triple del valor de lo apropiado e inhabilitación absoluta.Según penalistas y diversas organizaciones que combaten la corrupción, hay una reducción de penas de al menos seis años.Ley sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Artículo 16. Será sancionado con la pena de 9 a 12 años de reclusión y multa de 5 a 25,000 lempiras. Artículo 18. Será penado con reclusión de 15 a 20 años y multa de un millón a cinco millones de lempiras.Será castigado con la pena de prisión de 4 a 7 años si se trata de drogas que no causen grave daño a la salud y de 7 a 10 años en los demás casos. En ambos supuestos se debe imponer, además, una multa de 100 a 500 días.: Hay una baja de las penas de prisión de al menos cinco años en casos menores de tráfico y de al menos 10 años en los casos de gravedad.Artículo 376. La pena será de 6 a 9 años de reclusión, más inhabilitación absoluta.Artículo 484. Reclusión de 5 a 7 años más multa por cantidad igual o hasta triple de lo defraudado e inhabilitación absoluta.En este caso, también los penalistas y el CNA indican que hay una aminoración de la pena de al menos dos años.Artículo 64 y 65 de la Ley del TSC. Si el monto no excede de L1,000,000, la pena es de tres a cinco años de reclusión, y de 5 a 15 años de reclusión cuando exceda de dicho monto. El funcionario o servidor público podrá ser investigado por el Tribunal Superior de Cuentas durante su cargo y hasta 5 años después de que cese de su cargo.Pena de prisión de 4 a 6 años, el funcionario podrá ser investigado durante el desempeño de su cargo y hasta dos años después de haber cesado en sus funciones.La pena será aumentada en 1/3 si la cuantía del enriquecimiento supera el L1,000,000.Abogados y organismos también refieren que hay una reducción de las penas cuando el monto de lo defraudado es menor de un millón de lempiras.Artículo 349. Pena de 3 a 6 años de reclusión e inhabilitación especial.Desaparece la pena de reclusión y la sanción se limita a la inhabilitación especial de 3 a 6 años.Se elimina la pena de cárcel y se limita a una sanción de inhabilitación por seis años.Artículo 374. De 3 a 6 años de reclusión e inhabilitación absoluta.Se elimina la pena de cárcel y se limita a una sanción de inhabilitación por seis años.También se establece una pena menor al delito cometido y una multa económica.Artículo 369. De 4 a 7 años de prisión e inhabilitación absoluta.Prisión de 2 a 5 años e inhabilitación absoluta.También hay una reducción de las penas de reclusión.No existe esta figura en el actual Código Penal.Las personas jurídicas son penalmente responsables de los delitos dolosos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio por sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho.Los empresarios cuestionan esta nueva figura por su impacto en la inversión privadaArtículo 155. La calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio será penada con reclusión de dos a tres años.Es calumnia la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Las calumnias hechas con publicidad deben ser castigadas con las penas de prisión de 6 meses a un año y multa de 500 a 1,000 días, y en el caso de que lo sean con publicidad con la pena de multa de 200 a 500 días.Violentan derechos y garantías fundamentales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa y criminaliza el ejercicio profesional del periodismo. Periodistas y medios piden su despenalización.