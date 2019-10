El 85% del cáncer de mama se debe a la mala alimentación

Redacción.

El 21% de los carcinomas que se detectan en la mujer en el hospital Mario Rivas son de mama.

“Tenemos bastantes pacientes nuevos en la consulta externa, vienen tres casos nuevos de cáncer de mama al día, además de los que ya tenemos en seguimiento. Hacemos un aproximado de 16 mastectomías al mes”, expresó el cirujano oncólogo Manuel Salinas.

Detalló que las causas para este elevado aumento de casos de cáncer de seno en los últimos años son los factores ambientales, la mala alimentación.

“Pacientes que tienen una alimentación que no es adecuada, que no tienen un peso adecuado, que no hacen ejercicio, que consumen alcohol, alguna exposición a hormonas. De todos los cánceres de mama, el 85% se deben a estos factores y un 10% a factores hereditarios”, manifestó.

Salinas dijo que en cuanto a tratamientos el Mario Rivas ofrece cirugías, ya que hay médicos que están debidamente capacitados y se presta la asistencia en cuanto a quimioterapia.