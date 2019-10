Los 11 reos que han encontrado la muerte en El Pozo y La Tolva

San Pedro Sula, Cortés.

Los departamentos de Santa Bárbara y El Paraíso fueron escogidos por las autoridades como los puntos ideales para instalar las dos cárceles de máxima seguridad en Honduras.

El funcionamiento de estos dos centros carcelarios, El Pozo en Ilama y La Tolva en Morocelí, fue con el objetivo que los reos ya no vivieran como reyes, tal y como lo hicieron por muchos años en otras prisiones del país.

De igual manera, para evitar el ingreso de armas, dinero, drogas y órdenes de asesinato desde adentro; sin embargo, este sistema penal inexpugnable que inició en 2017, ha presentado ciertas lagunas desde entonces hasta la fecha.

Reos como Magdaleno Fúnez y alias Spider encontraron la muerte precisamente en estas prisiones de máxima seguridad y sin explicación alguna hasta ahora. Algunos de los reclusos fallecidos ya eran condenados por diferentes delitos como sicariato, extorsión, asesinato y tráfico de drogas, mientras que tros tenían proceso judicial pendiente.

Algunos de ellos fueron presentados públicamente como integrantes de la Mara Salvatrucha o de la Pandilla 18. Tenían en su historial homicidios, manejo de equipo de armas e intimidadores de comerciantes y otros.

A continuación el historial de muertes de reos dentro de las dos cárceles catalogadas por las autoridades, como las más "seguras" de Honduras:

3 8 de octubre de 2018

Dos reclusos murieron de manera violenta en la Penitenciaría de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo. Los victimados respondían a los nombres de Elvin Josué Valladares Castellanos y Wilmer Nahún Fonseca Rodríguez, quienes estaban recluidos en el módulo 4, considerado por las autoridades penitenciarias como de mínima seguridad.

Los parientes de Valladares y Fonseca manifestaron que no conocían en detalle cómo murieron, pues las autoridades penitenciarias no les informaron qué pasó dentro de la cárcel la madrugada del lunes que fue cuando mataron a los dos reos.



Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron el día del crimen que el hecho se produjo a las 4:28 am. Según lo indicado, las autoridades militares encargadas del centro penitenciario aislaron al presidiario José Dionisio Rivas Fonseca, quien era uno de los sospechosos de haber cometido el crimen junto con otros reclusos. En el informe de las autoridades del INP se estableció que la confrontación entre los reclusos se produjo con objetos cortopunzantes hechizos.