Video: Olimpia logra victoria agónica ante Real Sociedad y se acerca al liderato

Tocoa, Honduras.

El Olimpia tenía que ganar en Tocoa y lo hizo. El cuadro olimpista mantiene vivas las esperanzas del liderato de las vueltas regulares al vencer la tarde de este domingo 2-1 a la Real Sociedad en duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Luego de que Marathón tropezó la tarde del sábado en casa al empatar 0-0 ante Vida, el conjunto albo llegaba con la obligación de sacar la victoria y lo terminó logrando ante un equipo aceitero que le complicó el juego.

Olimpia con esta victoria no depende de nadie más para asegurar el liderato de las vueltas ya que de los tres partidos que le faltan, le ajustará ganar dos encuentros para ser los líderes y así asegurar la final en el campeonato.

ACCIONES

El partido realizado en el estadio Francisco Martínez de Tocoa comenzó emocionante de principio a fin y no defraudó a los aficionados que llegaron en buena cantidad al recinto deportivo.

Pedro Troglio decidió darle descanso a jugadores que son habituales en el 11 titular como Harold Fonseca, Johnny Leverón, Jorge Álvarez, Matías Garrido, Jorge Benguché, por lo que le dio oportunidad a Jonathan Ferrari, Matías Morales, Deybi Flores y Júnior Lacayo

Apenas a los 30 segundos del pitazo inicial, el conjunto local tuvo la enorme oportunidad de ponerse arriba en el marcador. El futbolista Kendrick Cárcamo se fue completamente solo tras una gran asistencia de Osman Melgares y al ingresar al área sacó un derechazo que detuvo Edrick Menjívar.

Luego al primer minuto, Júnior Lacayo conectó un disparo que mandó al tiro de esquina el portero de los locales.

LLEGARON LOS GOLES

En la segunda parte vinieron las emociones y pudimos disfrutar de tres goles. El argentino Pedro Troglio movió el tablero e hizo ingresar a jugadores como Edwin Rodríguez y Cristian Maidana, futbolistas que fueron claves para sacar el triunfo en Tocoa.

Al minuto 66 llegó el primer gol del juego. Kemsie Abbott se equivoco en la salida y le dio la pelota a Edwin Rodríguez, el joven mediocampista asistió a Eddie Hernández para que llegara el atacante del Bajo Aguán a mandar la pelota al fondo de las redes con un certero cabezazo.

Eddie Hernández se encargó de abrir el marcador en el estadio Francisco Martínez de Tocoa. Foto Samuel Zelaya.

Los aceiteros se volcaron al ataque y consigueron emparejar los cartones en el minuto 75. El colombiano Óscar Móvil completamente solo de cabeza anotó lo que era el empate

El delantero colombiano Óscar Móvil anotó lo que era el empate de la Real Sociedad ante Olimpia.

Olimpia no podía ceder puntos y fueron al ataque. El capitán Ever Alvarado aprovechó que el arquero William Robledo no pudo contener un disparo de Edwin Rodríguez y empujó el balón para poner a celebrar a todos los olimpistas.

Con esta victoria el conjunto olimpista sigue al acecho del líder Marathón y los dirigidos por Pedro Troglio suman 35 puntos por lo que la diferencia con los verdes es de dos unidades.

En la próxima jornada el Olimpia se enfrentará al Motagua en duelo pendiente de la primera vuelta que fue aplazado en ese entonces tras los incidentes violentos que dejaron un saldo de cuatro personas fallecidas.

El capitán Ever Alvarado anotó el gol de la victoria del Olimpia y la plantilla del equipo albo lo festejó a lo grande. Foto Samuel Zelaya.

EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO



¡Finalizó! El Olimpia logra una victoria agónica de 2-1 ante la Real Sociedad.

MIN 86 ¡Gooooool del Olimpia! Ever Alvarado anota el 2-1 ante la Real Sociedad.

MIN 80 ¡Uffff! Tiro libre de Maidana y en el fondo el arquero de la Real Sociedad manda la pelota al tiro de esquina. Se salvó Real Sociedad.

MIN 75 ¡Gooooool de la Real Sociedad! Óscar Móvil anota el 1-1 ante Olimpia.

MIN 74 ¡Uffff! Cabezazo de Zapata y el balón llega a las manos del portero Edrick Menjívar

MIN 70 ¡Cambio en Olimpia! Ingresa Jairo Róchez y se marcha Eddie Hernández.

MIN 67 ¡Cambio en Olimpia! Ingresa Cristian Maidana y se marcha Júnior Lacayo.

MIN 66 ¡Gooooool del Olimpia! Eddie Hernández anota el 1-0 ante Real Sociedad.

MIN 60 ¡Cambio en Real Sociedad! Ingresa Riky Zapata y se marcha Wilson Palacios.

MIN 58 ¡Cambio en Olimpia! Se marcha Matías Morales e ingresa Edwin Rodríguez.



MIN 50 ¡Uffff! Tiro libre de Osman Melgares y el balón pasa rozando el palo.

MIN 48 Remate de Deybi Flores que pasa a un lado del arco de la Real Sociedad.

MEDIO TIEMPO: Real Sociedad y Olimpia se van al descanso empatando 0-0 en Tocoa.

MIN 41 ¡Uffff! Derechazo de Júnior Lacayo que pasa a un costado del arco. Cerca el Olimpia de anotar el primero.

MIN 18 Tiro libre de Deybi Flores que se marcha arriba del arco de la Real Sociedad.

MIN 13 Derechazo de Júnior Lacayo que llega sin problemas a las manos del portero Robledo de la Real Sociedad.

MIN 5 Real Sociedad y Olimpia empatan sin goles en trepidante inicio de juego.

MIN 1 ¡Uffff! Lacayo conecta de cabeza un centro de Morales y el arquero Robledo de la Real Sociedad manda la pelota al tiro de esquina. Tremendo inicio de partido en Tocoa.

¡Uffff! Apenas a los 30 segundos,Kenrick Cárcamo se va en el mano a mano y saca derechazo que pegó en Menjívar.

¡Comenzó! Real Sociedad recibe al Olimpia por la jornada 16 del Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.

Novedades en el 11 titular del cuadro olimpista. Hoy jugarán Edrick Menjívar, los argentinos Matías Morales y Jonathan Ferrari. La dupla de ataque será Eddie Hernández y Bengtson, hoy no estará por acumulación de amarillas Benguché.

El 11 titular de la Real Sociedad ante Olimpia: William Robledo, Shalton González, Dilmer Gutiérrez, Henry Clark, Robbie Matute, Osman Melgares, Samir Martínez, Wilmer Fuentes, Wilson Palacios, Kenrick Cárcamo y Kemsie Abbott.

El 11 titular del Olimpia para enfrentar a la Real Sociedad: Edrick Menjívar, Germán Mejía, Jonathan Paz, Jonathan Ferrari, Ever Alvarado; Deybi Flores, Carlos Pineda, Matías Morales, Júnior Lacayo, Jerry Bengtson y Eddie Hernández

El cuadro olimpista suma 32 puntos y se ubica en la segunda posición; deben de aprovechar que Marathón empató 0-0 ante Vida ya que los verdes cuentan con 37 unidades.

Buenas tardes. Bienvenidos al minuto a minuto de lo que será el duelo entre Real Sociedad y Olimpia correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional de Honduras.