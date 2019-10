Hondureño destaca a nivel internacional por su gran talento en la danza

San Pedro Sula, Honduras

A sus 20 años, Terry Ubeda se ha convertido en un destacado bailarín de Honduras, este joven egresado del Centro Cultural Infantil (CCI), ganó en 2018 cuatro primeros lugares en la competencia All Dance International, que se realizó en Cancún, México.

Terry, estudiante de la carrera de Lenguas Extranjeras, también se destacó como el mejor bailarín en este mismo evento en el que se dieron cita más de 22 mil bailarines de varias partes del mundo, para medirse en ballet, danza moderna, flamenco, jazz, danza árabe, tap, bailes latinos, hip hop, entre otros bailes.

Con solo un par de mallas y sus zapatillas Terry salió al escenario a dar lo mejor para competir con expertos bailarines.

"Aunque mis compañeros y maestros me decían que no me presentará así, era lo único que tenía en ese momento. Además, siempre he creído que lo cuenta es el talento y gracias a Dios me fue muy bien", comentó Terry.

Otro de sus logros más recientes es ser acreedor de un cupo en Dance Alliance, Ohio, Estados Unidos, una reconocida plataforma de entrenamiento y competencia para bailarines.

Este joven sampedrano proviene de una familia que ama el arte en todas sus formas y siempre ha contado con el apoyo de sus padres ya que baila desde que tenía siete años.

Terry Ubeda baila desde que tiene siete años y afirma que no se imagina lejos de la danza.

"Desde siempre me ha fascinado la danza y no imagino mi vida lejos del baile", dijo Ubeda.

Comenzó haciendo bailes latinos y dedicando seis horas de práctica. "Disfrutaba demasiado ese momento cuando llegaba la hora de ensayar porque prácticamente sentía que podía volar y como niño simplemente me divertía".

Esa diversión se convirtió en su mayor pasión y aunque ha logrado tener reconocimiento por su dedicación, afirma que su principal éxito es transmitir sus conocimientos a sus alumnos.

"Creo que una de las mejores cualidades de un ser humano es compartir con otros lo que sabe para que ellos también destaquen, de esta manera hacemos que nuestra sociedad sea mejor cada día", agregó el hondureño.

Un alumno disciplinado

Merari Ubeda, su hermana y quien fue su maestra de danza en el CCI, afirma que es un joven muy disciplinado y autodidacta.

"Cuando comenzó a bailar él decía que quería ser el mejor bailarín de Honduras, yo creo que sí lo es y para nuestra familia representa un orgullo verlo sobresalir y amar tanto lo que hace", comentó la docente del CCI y directora de la Compañía Sampedrana de Danza.

Terry es un joven multifacético ya que también trabaja en el área de mercadeo de esta compañía, un centro que alberga a bailarines profesionales que buscan transmitir a la sociedad mensajes por medio de la danza.

Su mayor sueño

Reveló que aunque a veces le parece imposible no pierde la esperanza de pertenecer a las academias más importantes de danza en el mundo como la Dance New Amsterdam, en Broadway, Estados Unidos.

"En ocasiones creo que es muy difícil porque hay muy poco apoyo para el arte en nuestro país y luego pienso que hay necesidades más grandes en Honduras que apoyar a un chico para cumpla su sueño, pero algo dentro de mí me dice que nací para esto, así que mientras dependa de mis esfuerzos no dejaré de luchar y de inspirar a otros a que cumplan sus metas", concluyó.