Cortés, el departamento con más casos de cáncer de mama en Honduras

San Pedro Sula, Cortés.

El cáncer de mama es el que más está afectando a las mujeres en Honduras, siendo el departamento de Cortés el de mayor incidencia, de acuerdo con datos proporcionados a LA PRENSA por parte de la Liga Contra el Cáncer.

Del 100% de los casos registrados en el país, el 56% corresponde a personas que radican en Cortés, siendo la mayoría en San Pedro Sula.

Este tipo de cáncer está más presente que nunca y es una realidad inevitable en la población femenina y casi nula en los hombres. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la autoexploración es factor importante para detectar o combatir esta enfermedad a tiempo. Este organismo recomienda la práctica preventiva como una toma de conciencia entre las mujeres en situación de riesgo.

La Sociedad Americana de Oncología Clínica informa que el cáncer se origina cuando las células saludables de la mama empiezan a cambiar y proliferar sin control, y forman una masa de células que se denomina tumor, el cual puede ser canceroso o benigno.



Según Manuel Salinas, cirujano oncólogo del hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, de todos los tipos de cáncer que afectan a las mujeres, el 21% corresponde al cáncer de mama. "Al Mario Rivas vienen entre tres a cuatro casos diarios por cáncer de mama, ya sean pacientes nuevos o por seguimiento", dijo.

5,500 nuevos casos de mujeres con cáncer de diferente tipo se detectaron en el año 2018, refleja la Organización Mundial de la Salud de mujeres con cáncer de diferente tipo se detectaron en el año 2018, refleja la Organización Mundial de la Salud

El galeno informó que en hombres son uno o dos casos al año, ya que los cáncer más frecuentes en ellos son de próstata, estómago, tiroides y colon. Las personas en edades de 45 y 65 están siendo las mas afectadas por cáncer de mama, mientras que en los jóvenes se da rara vez, y cuando esto sucede, son normalmente los de 20 años.

Doctor Manuel Salinas.

El oncólogo explicó que el cáncer de mama en un 85% se debe a la alimentación, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol y tabaco, mientras que el 15% restante es por factor hereditario. El tratamiento común en el Catarino Rivas es el de quimioterapia, ya que la radioterapia solo se practica en el hospital San Felipe y la Liga Contra el Cáncer.

El especialista recomendó evitar el exceso de grasas, carnes rojas, carbohidratos, alcohol y tabaco. Sugirió hacer ejercicio unas tres veces por semana durante 15 o 20 minutos y comer mucha fruta y verdura.

Datos -El cáncer de mama es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer en las mujeres, cita la Sociedad Americana Contra el Cáncer. -Cada año en América más de 462,000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100,000 mueren a causa de esta enfermedad. Si las tendencias actuales continúan, para el año 2030 se prevé que aumente en un 34%, indica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En tanto, Julia Sánchez, vocera del Catarino Rivas, detalló a LA PRENSA que actualmente el centro hospitalario cuenta con lo necesario en medicamentos para tratar esta patología (enfermedad) siempre y cuando el paciente obtenga referencia de otro centro.

"Cada año los casos de cáncer aumentan por diferentes circunstancias, siendo el más frecuente el de mama, para ellos hay cinco oncólogos atendiendo durante la mañana y tarde", apuntó Sánchez.

También informó que de enero del 2019 al jueves 24 de octubre se registraron 5,477 atenciones en oncología.

Zuly Penalba, experta en Psicología, expresó a LA PRENSA que muchas mujeres no saben lo que realmente están pasando, por ello es importante que se permitan sentir y ventilar las emociones respecto a este difícil proceso. "Es esencial que ellas tengan un soporte familiar de ayuda porque el proceso es abrumador. En esa situación un sermón nunca es recomendable, por ello es importante que como familia aprendan a cómo colaborar", indicó.

A quienes tienen niños, la psicóloga sugirió decirles la verdad aún sabiendo que nunca van asimilar toda la información, y que los menores siempre deben estar con ellas porque no es fácil confrontar el cáncer de mama y a la vez estar separados.

Testimonio: "Vivo cada día como si fuera el último": Enfermera que lucha contra el cáncer

"Los oncólogos siempre recomiendan la búsqueda psicológica para estos procesos, ellos saben que la parte emocional es importante para la recuperación del paciente, pero en muchos casos las mujeres al sentirse abrumadas solo se enfocan en la parte física y no psicológica", declaró Penalba.

Luis Amador, uno de los líderes de la iglesia católica en San Pedro Sula, mencionó a LA PRENSA que "sabemos que cuando una mujer es diagnosticada con cáncer se derrumba y siente que el mundo se le acaba, pero San Pablo II escribió el valor redentor del dolor, lo que nos enseña a aprender a vivir con el sufrimiento, para ello es necesario que exista una persona con esa capcidad de llegar a la conciencia y allí ya no es el médico, sino un sacerdote, quien se convierte en un ángel".

Padre Luis Amador

"Cuando estoy en la iglesia y miro a alguien con una boquilla es por dos cosas: o acaba de recibir la noticia que tiene cáncer o está en el proceso de quimioterapias. Hay tres frases de mujeres que me han impactado, porque hay muchas que nos buscan para pedir consejo, la primera es 'el cáncer no siempre es el inicio del final', la segunda es 'el cáncer me hizo aterrizar y sensible al dolor humano', y la última es 'la enfermedad no salvó mi vida, pero sí mi alma', eso nunca lo olvido", recordó el párroco de la Iglesia La Guadalupe.

Pastor Fredy Flores

El pastor Fredy Flores de la iglesia evangélica Cielos Abiertos en San Pedro Sula, coincide con el párraco Amador, argumentó a LA PRENSA que "nosotros en la iglesia tuvimos el caso de una mujer con cáncer de mama, pero a veces Dios le decide poner fin a la vida. Buscar refugio espiritual es muy importante, uno quiere vivir, pero el mayor milagro es la salvación".