Denuncian que negocios violan ley de convivencia en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

La operación de negocios de comida, bebidas, cafés y los food trucks en San Pedro Sula han cobrado auge; pero también dejan en evidencia el desorden que impera en la ciudad por el irrespeto a la ley de convivencia en las zonas residenciales.

Las quejas son constantes en estas zonas residenciales adonde la tranquilidad se terminó, sobre todo para las personas de la tercera edad.

LEA: Se disparan los casos de influenza en menores en el hospital del IHSS

Los pobladores de las colonias Jardines del Valle, Trejo, Río de Piedras, Los Andes y otros sectores que han sido exclusivamente residenciales coinciden en que los problemas son los mismos: música con elevado volumen, estacionamiento sin ningún control y venta de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche. Algunos afectados explicaron a LA PRENSA que cuando ya no soportan el desorden llaman al 911 o a la Policía Municipal, pero no sirve de nada porque no acuden para resolver el problema.

Río de Piedras

En la 3 calle, 22 avenida de Río de Piedras se encuentra El Parquecito, un sitio muy visitado y prácticamente el primero en ofrecer diversas opciones culinarias con el concepto de food trucks.

Las personas que llegan al lugar se sienten satisfechas con la diversidad de gastronomía y bebidas al aire libre. El horario es de 11:00 am a 11:00 pm de martes a domingo. Explican que están de acuerdo con el emprendimiento, pero la zona donde está ese negocio es residencial, y lo que les provoca molestia es que no se puede pasar por esa avenida por la gran cantidad de carros y la música a alto volumen.

La vecina Ada Rivera explica que no hay supervisión en estos sitios y no cumplen lo que establece la Ley de Convivencia, y si no ponen un alto pueden darse hasta incidentes porque la población ya está cansada.

Los pobladores de Río Piedras denunciaron la discoteca Circus, que está en la 9 calle y 22 avenida, porque ya no soportan el escándalo. “El negocio está aledaño a las casas en un local al aire libre en las ruinas de una casa que existió”, señala la denuncia que un grupo de vecinos envió a la Municipalidad. Explicaron que tienen más de 50 años de vivir en paz en una colonia adonde han comprado sus casas y han hecho sus inversiones. En la denuncia destacan que los negocios irrespetan los horarios que establece el Plan de Arbitrios. María Guevara, otra vecina de Río de Piedras, detalló que ellos entienden que las personas tienen derecho a ganarse la vida y a emprender, pero las autoridades deben supervisar que operen en lugares apropiados.

Uno de los afectados mostró una carta médica en la que se señala que el escándalo que se produce en el lugar está afectando su salud. Hemos cambiado vidrios y de nada sirve, el ruido siempre llega, explicó. Los pobladores de Jardines del Valle piden que con la nueva ordenanza de zonificación sean conscientes y ordenen muchas zonas. “Nosotros siempre hemos sido una zona residencial, pero se perdió”, dijo Carlos Moradel.

“Me molesta la música porque la ponen altísima y no podemos dormir, pero no solo eso sino que dejan basura por todos lados. Llegamos a la casa a descansar y no podemos”, dijo Aline Martínez.

Denunciaron que las personas hacen sus necesidades en la calle y las aceras de la colonia.

Todavía no está vigente la nueva ordenanza de zonificación

En la Municipalidad nadie se refiere al tema, y los asesores municipales explican que con la puesta en vigor de la nueva ordenanza de zonificación todo marchará bien. El Plan de Arbitrios Municipal ya establece horarios, pero las denuncias de la gente dicen que no se respetan.

Se anunció que el 1 de agosto se publicaría la nueva Ordenanza de Zonificación y Urbanización y todos los reglamentos complementarios, pero no ha entrado en vigor.

El alcalde Armando Calidonio dijo en su momento que el jueves 1 de agosto se publicaba y los sampedranos tendrían 60 días para conocerla, estudiarla, recomendar, evaluar y pedir reconsideraciones, por lo que entraría en vigor como tal el 1 de octubre, es decir, 60 días después de la publicación”. Sin embargo, diversos sectores han solicitado que se socialice porque ni siquiera en las páginas web de la alcaldía la encontraban.