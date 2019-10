Cuba Gooding Jr. acusado de nuevos cargos por abuso sexual

Nueva York. Estados Unidos.



Cuba Gooding Jr. recibió dos cargos más por conducta sexual inapropiada presentados este miércoles por la fiscalía de Nueva York, reportó Daily Mail.

Los nuevos señalamientos son por un presunto contacto forzoso y otro de abuso sexual en tercer grado, por lo que el ganador del Óscar ahora enfrenta seis acusaciones provenientes de tres presuntas víctimas diferentes.



Cuba Gooding Jr. deberá presentarse el 31 de octubre ante la Corte para una nueva lectura de cargos, y de acuerdo con el abogado de la estrella, Mark Heller, Gooding Jr. se declarará inocente de nuevo, y aseguró que las nuevas acusaciones son sólo un intento más por desprestigiar el nombre de su cliente.

"La nueva acusadora es sólo una astilla más que sale de la carpintería. Pero ni todas las astillas juntas formarán una tabla que lo envíe a condena porque él no ha cometido ningún delito", dijo Heller.

El actor de 51 años, ganador de un Óscar en 1997 por su papel en "Jerry Maguire", es acusado de haber tocado los senos de una mujer en el bar de un hotel de Manhattan el 9 de junio pasado.



Cuba Gooding Jr. niega las acusaciones. Sobre el caso de junio pasado, sus abogados afirmaron desde el inicio que las imágenes de las cámaras de vigilancia del bar mostraron claramente que su cliente no es culpable, pero la acumulación de otros testimonios podrían complicar su defensa.





Cuba Gooding Jr. se hizo un nombre con la película "Los Colegas del Barrio" (1991) y recientemente interpretó a O.J. Simpson en la miniserie "American Crime Story".